Rektör Altun, 'Üniversitemiz araştırma odaklı büyümesini ayni kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ'nün UI Greenmetric 2025 ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan Araştırma Üniversitelerinin 2024 yılı performans sonuçları hakkında değerlendirmede bulundu. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, "Erciyes Üniversitesi, araştırma odaklı büyümesini ve sürdürülebilirlik vizyonunu aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" dedi.

Yaptığı açıklamada YÖK tarafından açıklanan Araştırma Üniversitelerinin 2024 yılı performans sonuçları ERÜ'nün toplam puanını 53'ten 58.72'ye yükselterek, önemli bir gelişme kaydettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, şunları kaydetti:

"Erciyes Üniversitesi olarak hem araştırma kapasitemizi hem de sürdürülebilirlik performansımızı aynı yıl içinde önemli ölçüde yükseltmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Araştırma Üniversiteleri 2024 değerlendirmesinde toplam puanımızı 53'ten 58.72'ye çıkardık. Kapasite, kalite ve iş birliği alanlarında gösterdiğimiz bu yükseliş, üniversitemizin araştırma ekosisteminde kararlı ve istikrarlı biçimde güçlendiğini açıkça ortaya koyuyor."

UI Greenmetric 2025 sıralamasında ise ERÜ'nün Genç Üniversiteler ve Büyük Ölçekli Kampüsler Kategorilerinde ve ilk 50 Genç Üniversite sıralamasında da Türkiye Üniversiteleri arasında 1'inci sırada yer aldığına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, Dünyanın en çevreci üniversiteleri arasında ise 66'ncı sırada yer alarak, ERÜ'nün önemli bir uluslararası başarıya imza attığının altını çizdi.

Rektör Prof. Dr. Altun şöyle devam etti:

"Greenmetric 2025 sonuçlarında Erciyes Üniversitesi dünyanın en çevreci üniversiteler arasında dünyada 66'ıncı sırada ve Türkiye'de 3. sırada yer almıştır. Bu yıl ilk defa yine Greenmetric tarafından genç üniversiteler arasında da bir değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirmede de üniversitemiz, dünyada 25. ve Türkiye'de 1'inci sırada yer almıştır. Özellikle büyük ölçekli kampüsler kategorisinde de değerlendirmenin yapıldığı Greenmetric'te yine Türkiye'de 1'inci sırada yer alan bir üniversite olmuştur. Bu başarılar sadece birer sıralama sonucu değildir; Erciyes Üniversitesi'nin bilimsel üretimde, çevreye duyarlı kampüs yönetiminde ve geleceğe yönelik stratejik adımlarında ne kadar kararlı olduğunu gösteren somut göstergelerdir. Bu sürece katkı sunan tüm akademik ve idari çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Erciyes Üniversitesi, araştırma odaklı büyümesini ve sürdürülebilirlik vizyonunu aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir." - KAYSERİ