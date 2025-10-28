Erciyes Koleji'nden 29 Ekim Kutlaması: Fener Alayı Coşkusu

Erciyes Koleji, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yürüyüşü düzenledi. Öğrencilerin ve velilerin katıldığı coşkulu yürüyüşte renkli görüntüler oluştu.

Erciyes Koleji tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Okuldan başlayan yürüyüşe çok sayıda öğrenci, veli ve öğretmen katıldı. Ellerinde fenerler ve bayraklarla coşkulu bir şekilde gerçekleştirilen yürüyüşte marşlar söylenerek, sloganlar atıldı. Yürüyüşü balkonlarından ve pencerelerinden seyreden vatandaşlarda öğrencilere alkışla karşılık verdi. Yürüyüş yeniden okula ulaşılmasıyla sona erdi.

Öte yandan yürüyüş sonrası okulda havai fişek gösterisi yapıldı. - KAYSERİ