Erciyes'te sömestirin ilk gününde yoğunluk

Erciyes'te sömestirin ilk gününde yoğunluk
Güncelleme:
Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Erciyes Dağı, sömestir tatilinin ilk gününde yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Kayakseverler, 3 bin 917 rakımlı dağda kayak yaparak eğlenceli anlar yaşarken, bazı vatandaşlar kızakla kaymanın keyfini çıkardı.

Erciyes Dağı'nda sömestirin ilk gününde yoğunluk oluştu.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda sömestir tatilinin ilk gününde yoğunluk oluştu. Yarıyıl tatilini fırsat bilen binlerce yerli ve yabancı turist dağa akın etti. 3 bin 917 rakımlı dağda kayakseverler kayak yapmanın tadını çıkarırken, bazı vatandaşlar da kızak yaparak eğlenceli vakit geçirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
