Erciyes 2023 Tatbikatı 'Hava Kılavuz Harekatı' ile başladı

Kayseri'de 1'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından Şehit Piyade Teğmen Hasan Bak Atma-Atlatma Sahası'nda gerçekleştirilecek olan Erciyes 2023 Tatbikatı, Hava Kılavuz Harekatı gece atlayışları ile başladı.

Dost ve müttefik ülkelerle birleşik ve müşterek harekat icra etme ile hava indirme imkan ve kabiliyetini geliştirme amacıyla gerçekleştirilen tatbikata Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından birlik ve unsurlar ile beraber 9 dost ve müttefik ülkenin çeşitli unsurları katılacak. Tatbikat çerçevesinde 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda CN-235 CASA tipi uçakla gerçekleştirilen Hava Kılavuzu Harekatı'na 1 Azerbaycan, 2 Pakistan, 1 Gürcistan ve 1 Libya olmak üzere toplam 18 askeri serbest paraşütçü katıldı. Harekatta 18 kişilik komando timi temsili yapılacak operasyon öncesinde iniş yaparak sahanın güvenliğini sağladı.

Hava Kılavuzu Harekatı'nda alana gelen 4. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, uçak başında tekmil aldı. Daha sonra uçakta atlayış yapacak paraşütçülere seslenen Kurumahmut, "Bugün burada biraz sonra gece şartlarında Hava Kılavuz Harekatı'nı icra edeceksiniz. Yaklaşık 13 bin feetten gece şartlarında yüksek irtifa - yüksek açış, yüksek irtifa - alçak açış tekniklerini uygulayacaksınız. Gece şartlarında icra edeceğiniz Hava Kılavuz Harekatı'nın zorluklarını çok iyi biliyorum. Bu nedenle 'önce emniyet sonra hareket' prensibi ile atlayışınızı icra edeceğinizi ve başarıyla karaya ineceğinizden eminim. Çünkü sizler kahraman komandolarsınız. Sizler, kendi ülkelerinin ve milletimizin gururu, kahraman, fedakar, cesur komandolarsınız. Çünkü sizler bugüne kadar olduğu gibi zoru daima başardınız. Sadece imkansız zaman aldı. Bu nedenle icra edeceğiniz bu harekatta hepinize başarılar diliyorum. Paraşütünüz ve nefesleriniz geniş, uçuş yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Düzenlenen tatbikata Azerbaycan, Gürcistan, Pakistan, İspanya, İtalya, Libya ve Özbekistan orduları katılım sağlarken, Birleşik Krallık ve Bahreyn de gözlemci olarak bulunacak. Tatbikatın yarın düzenlenecek olan bölümünde 652 personel ile hava indirme harekatı gerçekleşecek. - KAYSERİ