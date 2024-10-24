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Epilepsi Hastası Çocuklarının Tedavisi İçin Ankara'ya Taşınan Aile, Kiracıyla Sorun Yaşıyor

Epilepsi Hastası Çocuklarının Tedavisi İçin Ankara'ya Taşınan Aile, Kiracıyla Sorun Yaşıyor
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Nevşehir'de, epilepsi hastası çocuklarının tedavisi için Ankara'ya giden Çomak Ailesi, döndüklerinde kiracı evlerini boşaltmayınca dükkanda yaşamaya başladı. Aile, kiracının çıkması için hukuk mücadelesi başlattı.

Nevşehir'de epilepsi hastası çocuklarının tedavisi için Ankara'ya taşınınca evlerini kiraya veren Çomak Ailesi, geri döndüklerinde kiracı evi boşaltmayınca dükkanda yaşamaya başladıklarını söyledi. Aile, kiracının çıkması için hukuk mücadelesi başlattı.

Özel ihtiyaçlı çocuklarının tedavisi için Nevşehir'den Ankara'ya taşınan aile, Nevşehir'deki evlerini kiraya verdi. Çocuklarının Ankara'daki tedavisinin ardından tekrar Nevşehir'e dönmek zorunda kalan aile, iddiaya göre kiraya verdikleri evi kiracı boşaltmayınca dükkanda yaşamaya başladı. Anne Münire Çomak, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Oğlumun tedavisi için Ankara'ya gittik. Oğlumun tedavisi bittiği için tekrar Nevşehir'deki evimize taşınmak istiyoruz. Ankara'da oturduğumuz ev de satıldı. Bu nedenle oradaki evi boşaltmak zorunda kaldık. Buradaki kiracım hem evi boşaltmıyor hem de kirasını ödemiyor" dedi.

"Dükkan köşelerinde yaşamak istemiyoruz"

Yaklaşık bir yıldır dükkanda yaşadıklarını söyleyen Münire Çomak, "Ev kiraları çok yüksek olduğu için ev kiralayamıyoruz. Kiracımız evi boşaltmak için bizden para talep ediyor. Bazen 100 bin, bazen 50 bin istiyor. Artık dükkan köşelerinde yaşamak istemiyoruz. Biran önce kendi evimize taşınmak istiyoruz" dedi.

Baba Selami Çomak da, "Biz parasında pulunda değiliz. Kiracımız zaten kirasını da ödemiyor. Biran önce evimizi tahliye etmesini istiyoruz" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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