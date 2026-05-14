En değerli çocukların en özel günlerinde velilerin gösterisi alkış topladı

Samsun Cumhuriyet Savcılığı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği özel etkinlikte, engelli bireyler ve aileleri keyifli anlar yaşadı. Velilerin halk oyunları gösterisi büyük ilgi gördü.

Samsun Cumhuriyet Savcılığı tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen özel etkinlikte, engelli bireyler ve aileleri unutulmaz bir gün yaşarken, velilerden oluşan halk oyunları gösterisi büyük alkış topladı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ın ev sahipliğinde, Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu ve Atakum Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde Samsun Adliyesiİsa Fidan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi gördü.

Programa, Samsun Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Fahri Gülay, hakim, savcı, adliye çalışanları, öğretmenler be engelli çocukların aileleri katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, "Geneleksel olarak her yıl engelliler haftasında özel çocuklarımızı, hocalarımızla birlikte, aileleri ile birlikte adliyemizde misafir ediyoruz. Onlar program yapıp gösteri yapıyorlar. Güzel bir kaynaşma, birlik ve beraberlik duygusu oluşuyor. Engelli bireyin annesi babası olmak meşakkatli ve zor bir iş Cenabı Allah bunun mükafatını mutlaka verecektir. Bu dünyada devletimiz de her türlü desteği vermektedir. Her türlü gereksimlerini karşılamaktadır. Yalnız olmadıklarını, devletin bütün kurumlarıyla arkalarında olduğunu hissettirmek istedik. Bu programı bu nedenle her yıl adliyede düzenliyoruz" dedi.

Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri sahne alarak hünerlerimi sergilediler. Okul çalışanları ve velilerden oluşan halk oyunları ekini çifte telli oynayıp horon tepip performansları ile güne damga vurarak büyük alkış topladılar. - SAMSUN

