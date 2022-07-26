Engelliler 5 yıldızlı tatil yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Engelliler 5 yıldızlı tatil yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Engelliler 5 yıldızlı tatil yaptı

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, 5 yıldızlı otel konforundaki Kefken Yaz Kampı'nda eğlenceli bir tatil yaptı.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, 5 yıldızlı otel konforundaki Kefken Yaz Kampı'nda eğlenceli bir tatil yaptı. Doğada yürüyüş yapan, denize giren, müzik eşliğinde dans eden engelliler, üç gün boyunca unutulmaz zamanlar yaşadı.

Bağcılar Belediyesi, sosyal etkinlikler çerçevesinde Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda eğitim gören kursiyerler için bir tatil organize etti. Her engel grubundan öğrencilerin yer aldığı kafile, Kocaeli'de bulunan Bağcılar Belediyesi Kefken Yaz Kampı'na götürüldü.

Modern tesislerde ağırlandılar

Aileleriyle kamp alanına giden özel çocuklar, 5 yıldızlı otel konforunda modern ve donanımlı tesislerde ağırlandı. Engelliler, maviyle yeşilin kesiştiği noktada hem spor yaptı hem de doğa yürüyüşüne çıktı. Sıcaklığın arttığı dakikalarda ise davetliler, kendilerini denizin serin sularına bırakarak ferahladılar. Engelliler, ilginç jeolojik yapısıyla dikkat çeken Pembe Kayalar'ı da gezerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Keyifli ve yararlı zaman geçerin engelliler, kendilerine bu imkanı sunan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e teşekkür etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title