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Engelli Tanık İçin Mahkeme Evi Ziyareti Gerçekleştirildi

Engelli Tanık İçin Mahkeme Evi Ziyareti Gerçekleştirildi
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Erzurum'un Hınıs ilçesinde, sol kolu ve bacakları protez olan Cevdet Işık'ın duruşmaya gelememesi üzerine Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mine Cebeci, duruşmayı tanığın evinde gerçekleştirdi. İlgili işlemler evde tamamlandı ve tanık hizmetten memnun kaldığını belirtti.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde sol kolu ve bacakları protez olarak hayatını idame ettiren Cevdet Işık tanık olduğu davanın Hınıs Ağır Ceza Mahkemesindeki talimat duruşmasına gelemeyince mahkeme başkanı, mahkemeyi engelli vatandaşın evine taşıdı.

Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mine Cebeci, beraberine zabıt katibi ve mahkeme mübaşirini de alarak, davanın aydınlanması için sol kolu ve bacakları protez olarak hayatını idame ettiren fiziksel engelli tanık Cevdet Işık'ın ikametine gitti. Tanığın yaşadığı evde yapılan duruşmada ilgilinin hasta yatağında beyanı alındı.

Verilen hizmetten çok memnun kalan tanık Işık, engelli olması ve sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya gidemediği için eve gelen Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mine Cebeci ve beraberindekilere teşekkürlerini iletti.

Mahkeme Başkanı da engelli vatandaşa Allah'tan hayırlı şifalar temennisinde bulunarak tamamlanan işlemlerin ardından Hınıs Adliyesine döndü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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