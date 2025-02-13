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Engelli Kardeşler, Polis Olma Hayalini Gerçekleştirdi

Engelli Kardeşler, Polis Olma Hayalini Gerçekleştirdi
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Burdur'da engelli Furkan ve Ali Korkmaz kardeşler, polis olma hayalini bir günlüğüne de olsa yaşadı. Emniyet Müdürlüğü, kardeşlere unutulmaz bir gün yaşatarak mutluluklarına ortak oldu.

Burdur'da engelli Furkan ve Ali Korkmaz kardeşler, polis olma hayalini bir günlüğüne de olsa gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Furkan ve Ali kardeşler için anlamlı bir sürpriz hazırladı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, aileyle iletişime geçerek kardeşlere unutulmaz bir gün yaşattı. Polisleri karşılarında gören Furkan ve Ali'nin mutluluğu yüzlerinden okunurken, kardeşler ekiplerle kucaklaşarak duygu dolu anlar yaşadı. 20 ve 30 yaşındaki kardeşler, polis kıyafetlerini giyerek ekip aracıyla şehir turu attı, telsizle anons geçti. Bu özel anlara tanıklık eden anne Korkmaz, çocuklarının hayalini gerçekleştiren polislere teşekkür etti. Emniyet Müdürlüğü, bu anlamlı anları sosyal medya hesabından paylaşarak kamuoyuyla buluşturdu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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