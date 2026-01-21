Annesinin mezarına gidebilmek için talep ettiği sandalyeye kavuştu

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran, Bulanık ilçesindeki engelli bir gencin annesinin mezarını ziyaret edebilme isteğine kayıtsız kalmayarak, talep ettiği akülü sandalyeye kavuşturdu.

Bulanık ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki engelli Ahmet Aydın, sosyal medya üzerinden ulaştığı Muhtar Hasan Başaran'dan akülü sandalye talebinde bulundu. Talebin ardından Ahmet Aydın ile iletişime geçen Muhtar Başaran'ın, "Bu akülü sandalyeyi ne için kullanacaksın?" sorusuna aldığı yanıt, duyanları duygulandırdı.

"Annemin mezarına gidip ziyaret etmek istiyorum" cevabının üzerine harekete geçen Muhtar Hasan Başaran, Ahmet Aydın ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Yaşanan durumu, Ankara'da yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarıyla tanınan Polis Memuru Mustafa Şahin ile paylaşan Başaran, kısa sürede olumlu yanıt aldı. Mustafa Şahin, yalnızca 45 dakika içerisinde bir akülü sandalye temin ederek kargo yoluyla Muş'a gönderdi.

Akülü sandalyenin kendisine ulaşmasının ardından vakit kaybetmeden Ahmet Aydın'ı evinde ziyaret eden Muhtar Başaran, genç adama unutamayacağı bir sürpriz yaptı. Sandalyenin kurulmasının ardından Muhtar Başaran ve Ahmet Aydın, evlerinin yakınındaki mezarlığa giderek anne Hazal Aydın'ın mezarını ziyaret etti, birlikte dua etti.

Yaşanan süreci anlatan Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran, şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet kardeşimiz akülü sandalye istediğinde sebebini sorduğumda 'annemin mezarına gidebilmek için' demesi beni derinden etkiledi. Bu isteğe kayıtsız kalamazdık. Sağ olsun Polis Memurumuz Mustafa Şahin çok kısa sürede aracı temin etti. Bir gencin annesinin mezarına gidebilmesine vesile olmak her şeye değer."

Duygusal anlar yaşayan Ahmet Aydın ise "Annemin mezarına gidemiyordum, içimde hep bir ukdeydi. Bugün bu hayalimi gerçekleştiren Muhtarımız Hasan Başaran'a ve Polis Memuru Mustafa Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi. - MUŞ