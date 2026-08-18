Yalova'dan Endonezya'nın Bağımsızlık Günü Resepsiyonuna Katılım

Yalova'dan bir heyet, Endonezya'nın bağımsızlığının 81. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen Partnership Day Resepsiyonu'na katıldı. Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen program öncesinde Büyükelçi Purnama ile yaklaşık bir saat süren görüşmede, iki ülke arasında özellikle engelsiz bir dünyanın inşası konusunda önümüzdeki dönemde iş birliği içerisinde çalışmalar yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Resepsiyona Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği Başkanı Lale Dondurmacıoğulları, dernek yönetim kurulu üyesi Günseli Ertekin ve Neziha Yavaş, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, Başkan Yardımcısı Yıldıray Çınar, Hasan Bolat ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Metin Soysal katıldı.

Program öncesinde Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama ile bir araya gelen heyet, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra engelli bireylerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve engelsiz bir dünyanın oluşturulmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, önümüzdeki süreçte Türkiye ve Endonezya arasında çeşitli alanlarda iş birliği içerisinde çalışmalar yapılması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Türkiye ile Endonezya arasında köklü dostluk bağlarının bulunduğunu belirten Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin yanı sıra engelli bireylerin hakları ve engelsiz bir dünyanın inşası konusunda da iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam etmesini temenni etti.

Arslanhan, "Dost ve kardeş Endonezya halkının Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Türkiye ve Endonezya arasındaki köklü dostluk bağlarının önümüzdeki süreçte de güçlenerek devam etmesini diliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı