Engelli Çocuğuna Destek İçin Hayırseverler Yardım Eli Uzattı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki kadın, el emeklerini ördüğü çanta ve bez bebek gibi ürünleri satarak geçimini sağlaması ve engelli oğlu için akülü sandalyeye ihtiyaç duyulması üzerine hayırseverlerden destek geldi.

Geçtiğimiz gün İhlas Haber Ajansı'nın haberi üzerine Çaycuma ilçesinin Yenimahalle Dokap Sitesi'nde ikamet eden ve yetkililerin kendisine tahsis ettiği alanda örgü örerek geçimini sağlayan cam kemik hastalığı bulunan 24 yaşındaki oğlu Mehmet Kala'nın ihtiyacı akülü sandalye talebinde bulunan anne Serpil Çınar'ın isteği yerine getirildi.

Bursa'da yaşayan El Emeği internet sitesinin sahibi Enes Ünal isimli bir hayırsever, İHA'nın yaptığı haber üzerine Bursa'dan hareket eden ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine gelen Ünal ve beraberindeki genel müdürü Mustafa Bulut ve basın danışmanı Cihan Alyaz, Serpil Çınar'ın oğlu Mehmet Kala'ya akülü sandalyesini teslim etti.

Cam kemik hastalığı bulunan Mehmet Kala ise akülü sandalyesine kavuşmasıyla birlikte elleri açıp dua etti ve kendisine yapılan yardım dolayısıyla hayırseverlere sarılıp mutluluğu gözlerinden okundu.

Örgü örerek geçimini ördükleri bez bebek ile çantalardan sağlayan anne Serpil Çınar, hayırseverlere teşekkür ederek; "El emeği sitesinin sahipleri duyarsız kalmayıp Bursa'dan yola çıkmışlar. Engelli oğluma akülü aracını getirdiler. Vesile olanlardan, yapanlardan Allah razı olsun. Haklarını nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. Yalnızca dua etmekle kalacağım. Yapmış olduğum el emeklerini benden aldılar ve satıp bana destek olacaklar" dedi.

Hayırsever Enes Ünal ise yaptığı açıklamasında; "Geçtiğimiz akşam internet sitelerinde Serpil teyzemizin haberine kayıtsız kalamadık ve El emeği ailesi olarak sabahın ilk saatlerinde Bursa'dan yola çıktık. Mehmet kardeşimizin ihtiyacı olan akülü aracı teslim ettik. Serpil teyzemizden alışveriş yaptık. Bu almış olduğumuz ürünleri Bursa'da satışa sunup oradan elde edilecek olan gelirleri de Serpil teyzemize bağışlayacağız" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK