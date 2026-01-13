Haberler

Emirhan Çiftçi, Milli Takım kampına davet edildi

Emirhan Çiftçi, Milli Takım kampına davet edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bozüyük Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Emirhan Çiftçi, Düzce'de katıldığı grup müsabakalarındaki başarılı performansı ile Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından 18 yaş Genç Milli Takımı'na davet edildi. Emirhan, Ankara'daki kamp için seçilen tek kulüpsüz sporcu olarak dikkat çekti.

Bozüyük Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Emirhan Çiftçi, Ankara'da gerçekleşecek 18 yaş Genç Milli Takım kampına davet edildi.

Okulun Hentbol takımı ile Bilecik'i temsil etmek üzere Düzce'de yapılan grup müsabakalarına katılan Emirhan Çiftçi, buradaki performansı ile Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Hentbol Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü olarak atanan İspanyol antrenör Jordi Jodar Sagales'in beğenisini kazandı. Jordi Jodar Sagales tarafından 16 Ocak'ta Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılacak Erkek 18 Yaş Milli Takımı kampına davet edilen Emirhan Çiftçi, 16 Ocak'ta başlayıp 23 Ocak'ta sona erecek kampta seçilen 26 sporcu arasında yer alacak.

İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, okul takımı ile beraber başarılı sporcu Emirhan Çiftçi'yi, Okul Müdürü Ali Arı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Gündoğdu'yu kabul ederek tebrik etti. Okulunun ve ilçenin gurur kaynağı olan genç oyuncu, Milli Takıma davet edilen listede kulübü olmayan tek sporcu olarak dikkatleri üzerine çekti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi

Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor

Ceset torbaları hastaneye sığmadı, kaldırımda yan yana dizdiler
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp eşi ve çocuğunun gözü önünde darp etti
Düğünlerin vazgeçilmeziydi: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor

Çeyreğin fiyatını gören şaşıp kalıyor
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor

Ceset torbaları hastaneye sığmadı, kaldırımda yan yana dizdiler
Komşusunu elektrikli düzenekle öldürmeye çalışan caninin cezası belli oldu

Elektrikli tuzak davasında karar! Caninin savunması akılalmaz
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli