Emekli Polislerden 3600 Ek Gösterge Düzenlemesine Tepki

GÖKHAN TUZLADAN

Edirne Polis Emeklileri Derneği, TBMM'ye sunulan 3600 ek gösterge düzenlemesine, ortaokul ve lise mezunları ile yüksekokul ve fakülte mezunları arasında ayrım yaptığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Dernek Başkanı Ahmet Boztaş, "Bu konuda '3600 ek gösterge polisin anasının ak sütü kadar helaldir. Tahsil farkı gözetmeksizin vereceğiz' diyen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun sözünün arkasında durup bu konunun takipçisi olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Edirne Polis Emeklileri Derneği, bugün düzenlediği basın toplantısında, TBMM'ye sunulan 3600 ek gösterge düzenlemesini eleştirdi. Derneği Başkanı Ahmet Boztaş, düzenlemeyle göre ortaokul ve lise mezunlarının maaşında 160-200 TL, yüksekokul ve fakülte mezunlarının maaşında ise 2000-2500 TL arasında artış sağlanacağını anımsattı. Boztaş, şöyle konuştu:

" BİZİM KARŞI OLDUĞUMUZ, YARATIĞINIZ AYRIMCILIK VE MAAŞ ARTIŞLARI ARASINDAKİ ADALETSİZLİĞEDİR"

"Bizler yüksek tahsile veya onlara verilecek farklı maaş artışına karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz, sözde adil olarak dağıttığınız 600 ek gösterge puan farkı adı altında yaratığınız ayrımcılık ve maaş artışları arasındaki adaletsizliğedir. Ortaokul ve lise mezunları ile yüksek okul mezunları arasındaki maaş farkı adaletsizliğinedir. Oysa Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği'nin Aralık 2021'de Türkiye genelinde bulunan 42 şube başkan ve yönetimleriyle birlikte Ankara'da düzenlediği 26. istişare toplantısında, polisin özlük hakları ve 3600 ek gösterge talepleri ile ilgili konuşma yapmak üzere kürsüye gelen İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun '3600 ek gösterge polisin anasının ak sütü kadar helaldir. Tahsil farkı gözetmeksizin vereceğiz' sözü dakikalarca ayakta alkışlanmıştır. Şimdi aradan ne geçti ki bu övgüye layık görülen polis teşkilatı ve özellikle ortaokul ve lise mezunu polis emeklileri, tahsil farkı gözetilerek mahrum ve mağdur edilmiş ve aralarında huzursuzluk yaratmaya sebep olmuştur.

" SAYIN SÜLEYMAN SOYLU'NUN SÖZÜNÜN ARKASINDA DURUP BU KONUNUN TAKİPÇİSİ OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Bu nedenle TBMM'ye gönderilen kanun teklifine geçici bir madde olarak 'Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolardan emekli olanlar, mevcut derecelerine bakılmaksızın bir defaya mahsus, ilgili aylık gösterge tablosunda 1. dereceye intibak ettirilir. Bu kapsamda yapılacak intibak işlemleri 01.01.2023 tarih itibarı ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil tüm emekli personel ve hak sahipleri için uygulanır' şeklindeki talebimizin gerçekleşmesi için TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere birer dilekçe yazıp, bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz. Bu konuda '3600 ek gösterge polisin anasının ak sütü kadar helaldir' diyen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun sözünün arkasında durup bu konunun takipçisi olmasını, 'polisin hakkı ödenmez' diyerek ödemedikleri bu hakkın bu kez polislere ödenmesi için TBMM üyelerinin bu düzenlemede haklarının ödenmesi yönünde ellerini kaldırarak polisin yanında olmalarının temenni ediyoruz."

ANKA / Yerel