Emekli polisin AYM önündeki ölümü Tüm Emeklilerin Sendikasınca siyasi cinayet sayıldı

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Tüm Emeklilerin Sendikası Pazar Şube Başkanı Yaşar Karahan, emekli polis Ali Şekeroğlu'nun Anayasa Mahkemesi önünde yaşamına son vermesine ilişkin, "Bu yalnızca bir intihar değil, siyasal bir cinayettir" dedi. Karahan, emeklileri açlık ve yoksulluğa sürükleyen ekonomik koşulların yaşamın her alanında ağır biçimde hissedildiğini belirterek, "siyasi sorumluluğun AKP iktidarında olduğunu" söyledi.

Tüm Emeklilerin Sendikası, düşük emekli aylıklarına dikkat çekmek amacıyla "Para için değil, onurlu yaşam için" sloganıyla Türkiye'nin birçok yerinde düzenlediği basın açıklamalarından birini Rize'nin Pazar ilçesinde gerçekleştirdi. Eylemde emekliler, insanca yaşam ve seyyanen zam taleplerini dile getirdi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Pazar Şubesi'nin çağrısıyla Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen emeklilerin basın açıklamasına YENİ Parti, SOL Parti, Yeniden Refah Partisi, Atatürkçü Düşünce Derneği Pazar Şubesi ve Pazar Halkevleri temsilcileri de destek verdi.

"ALİ ŞEKEROĞLU'NUN ÖLÜMÜNÜ YALNIZCA BİREYSEL BİR İNTİHAR OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Tüm Emeklilerin Sendikası Pazar Şube Başkanı Yaşar Karahan, yaptığı açıklamada, emekli polis Ali Şekeroğlu'nun Anayasa Mahkemesi önünde yaşamına son vermesini yalnızca bireysel bir intihar olarak görmediklerini belirtti.

Karahan, açıklamasında şunları söyledi:

"25 Eylül'de Ankara'da Anayasa Mahkemesi önünde ve Türkiye'nin dört bir yanında emekliler seyyanen zam ve insanca yaşam talebiyle alanlara çıktığı sırada, emekli polis Ali Şekeroğlu'nun Anayasa Mahkemesi önünde yaşamına son vermesi hepimizi derinden sarsmıştır.

Öncelikle bir kez daha açıkça ifade ediyoruz ki hiçbir emekli ve yurttaş, öfkesini ve çaresizliğini kendi canına ya da bir başkasının canına zarar verecek noktaya taşımamalıdır. Bizim mücadelemiz barışçıl, demokratik ve meşru bir hak mücadelesidir. Emeklilerin insanca ve onurlu bir yaşama kavuşmasının yolu örgütlenmekten, dayanışmadan ve birlikte mücadeleden geçmektedir.

Ancak Ali Şekeroğlu'nun ölümünü yalnızca bireysel bir intihar olarak görüp arkasındaki ekonomik, toplumsal ve siyasal koşulları yok saymayı kabul etmiyoruz. Çünkü Ali Şekeroğlu daha önce ne istediğini kendi sözleriyle anlatmıştı. 'Anayasal hak olan insan gibi yaşamak ve geçinebilmek için sesimizi duyuralım. Yöneticilere seslenerek devletimiz ve bizleri yönetenler de duysun' demiş, bir başka paylaşımında ise 'Vatan sevgimizi kimse sorgulayamaz' diye yazmıştı. Anayasa Mahkemesi önüne geldiğinde elindeki dövizinde 'Para için değil, onurumuz için' yazıyordu. Ali Şekeroğlu daha ne deseydi?

Biz bu ölümün yaşandığı koşulların siyasi sorumluluğunu görüyor ve bu anlamıyla söylüyoruz: Bu yalnızca bir intihar değil, siyasal bir cinayettir. Emeklileri sürekli olarak açlığa ve yoksulluğa sürükleyen ekonomik çıkmazın sonuçları artık yalnızca mutfakta, pazarda, kirada ve faturalarda görülmüyor. Emeklileri bu düzene mahkum eden siyasi sorumlu AKP iktidarıdır."

Kaynak: ANKA