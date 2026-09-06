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Bafra'da Emekli Mahalle Bekçisi Bayram Çelenk Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bafra'da Emekli Mahalle Bekçisi Bayram Çelenk Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde 83 yaşında hayatını kaybeden emekli mahalle bekçisi Bayram Çelenk, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi gören Çelenk'in cenazesi, helallik alınmasının ardından Esentepe Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'taki aile kabristanlığında toprağa verildi. Törene İlçe Emniyet Müdürü, mahalle bekçileri, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde hayatını kaybeden emekli mahalle bekçisi Bayram Çelenk(83), düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 10 gündür rahatsızlığı nedeniyle Samsun'da bir hastanede tedavi gören Bayram Çelenk, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çelenk'in naaşı, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait cenaze nakil aracıyla Bafra ilçesindeki Mevlana Mahallesi'nde bulunan evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Çelenk'in cenazesi, Mevlana Mahallesi Esentepe Camisi'ne götürüldü. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bayram Çelenk'in naaşı, Asri Mezarlık'taki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli mahalle bekçileri ve polis memurları, Çelenk'in yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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