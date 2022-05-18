Elazığlı Fırıncı: "Bayat Ekmekleri Eskiden Hayvanlara Gönderiyorduk. Şu An Elimizde Bayat Ekmek Kalmıyor"

Hayat pahalılığı ve artan fiyatlar, fırıncıları yeni kararlar almaya itti. Elazığ'da bazı fırıncı esnafı, ekmek üretimini azaltırken; bayat ekmekleri yarı fiyatına satıyor. Fırıncı Suat Ağır, "Bayat ekmekleri eskiden çuvallara koyup hayvanlara gönderiyorduk, köylere gönderiyorduk. Şu anda elimizde bayat ekmek kalmıyor. İnsanlar bazen burada bekliyor" dedi.

Ekonomide yaşanan krizin olumsuz etkileri artarak devam ediyor. Zor günler yaşayan vatandaşlar, alım gücünü artırabilmek için türlü yollara başvururken; esnaf da çare arıyor. Elazığ'da vatandaşlar, ucuz ekmek alabilmek için artık yarı fiyatına satılan bayat ekmek kuyruklarına girerken, fırıncılar da maliyetleri düşürebilmek için ekmek üretimini azaltma yoluna gidiyor.

"EKNOMİK DURUM İYİ OLSAYDI TAZE EKMEK YİYEBİLİRDİ"

Elazığ'da 2002 yılından beri fırıncılık yapan Suat Ağır, yıllardır böyle sıkıntılı bir dönem yaşamadıklarını ve artık insanların taze ekmek yerine bayat ekmeği tercih ettiklerini söyledi. Suat Ağır, şöyle konuştu:

"2002'den beri fırıncılıkla uğraşıyorum, kendi mesleğimdir. 22 yıldır bu işi yapıyorum. Bu krizden dolayı bu sene normal bir ekmek pahalı olduğu için fiyatlarımız düştü ama talep en çok bayat ekmeklere. Biz satıyoruz. Normalde eskiden biz bayat ekmekleri en çok satsak satsak 50 tane ya 100 tane satardık. Şu anda 350-450 tane günlük sadece bayat ekmek satıyoruz. Çünkü millet ekmek alamıyor, bunun için elimizde kalan bayat ekmekler, en çok ona talep ediyorlar. Zaten biz bu ekmekleri bu şekilde dolaplara koyup poşetlere koyup yumuşatıyoruz. Ekonomik durumu iyi olmayan kardeşlerimiz en çok taze ekmek değil de bayat ekmeği tercih ediyorlar. İnsanların ekonomik durumu iyi olsaydı zaten normal taze ekmekten yiyebilirdi. Ama şu anda kriz var, sıkıntı var. 20 küsur senedir fırıncılık yapıyorum bu sene gibi böyle bir şey görmedim. Talep olarak bayat ekmekleri eskiden çuvallara koyup hayvanlara gönderiyorduk, köylere gönderiyorduk. Şu anda elimizdeki olan bayat ekmekler kalmıyor. İnsanlar bazen burada bekliyor. Dışarıda servis gelip bayat ekmekleri almak için bekliyorlar, kendilerine göre ekmek alıp götürüyorlar. İşçilik pahalıdır, her türlü pahalılığı var. Onlar da kendini kurtaramıyor. 20 küsur senedir fırıncılık yaptığım halde bu seneki kadar bayat ekmek sattığımı hatırlamıyorum."

"İNSANLAR BAYAT SİMİT, POĞAÇA SORUYORLAR"

Simit fırını işleten Fatma Yılmaz, artık insanların bayat simit aldığını söyledi. Yılmaz, insanların 3 liraya satılan simite tepki gösterdiğini, artan maliyetlerin artık kendilerini kurtaramaz hale geldiğini belirtti. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 9 yıldır bu işi yapıyorum. Kendi imalatımızdır, her aldığımız ürüne günlük, haftalık zam geldiği için. Zamlar resmen bizi bitirmiş. Biz 3 liraya simit verdiğimiz için insanlar çok tedirgin. Karşı çıkıyorlar ekmek fiyatına simit mi olur diye? Ama kimse demiyor susamın fiyatı artmış, tuzun fiyatı artmış, mayanın fiyatı artmış. İşçiler, vergiler... İnanın ki gelen, giderler gelirden daha fazla. İki ucumuz bir araya gelmiyor diyelim. Günde 10 kişi belki 20 kişi gelip bayat simit istiyor, poğaça istiyor yarı fiyatına. İnsanlar mağdur. Bizim için 3 lira az bir para ama insanlar için büyük bir para. Gerçekten gidişatımız iyi değil. Böyle giderse bilmiyorum belki küçük esnaf olarak kapatma durumumuz olabilir. Her şey çünkü hiçbir şey yerli yerinde kalmıyor, iki misli artıyor 3 misli artıyor. Ben bugün susam istesem, yarın bir daha istersem zam geldi diyor. Onu istiyorum zam geldi diyor. Nereye kadar, birisi buna bir dur desin lütfen."

"BAYAT EKMEKLER ARTIK YOKLUKTAN ALINIYOR"

Fırıncılık yapan Nihat Diller de ekmek üretimini azalttıklarını belirterek, artan maliyetlerden dolayı artık kardan ziyade günü kurtarma amacında olduklarını söyledi. Sadece un, maya, odun fiyatlarının dışında mazot fiyatlarının da maliyetlerini artırdığını kaydeden Diller, şunları söyledi:

"Bize bayat ekmek soran çok oluyor. Bizde kalmadığı için, kendimize göre çıkarttığımız için bayat ekmek pek fazla bulundurmuyoruz. Ama soran çok. Sebebine gelince, maliyetler yükseldi. Un, maya tuz, odun, elektrik faturası. Bunların hepsi aldı başını gitti. Fırıncı milleti de genelde satamadığı için bu defa yarı fiyatına satıyor. Bundan dolayı kapanan fırınlar var. Habire devrediyorlar. Devralan da fazla iş yapamıyor o da devretmeye başlıyor. Bundan dolayı ekonomi sıfır. Fırıncının durumu içler acısı. Benzine yüklü zam gelecek. Tabi zam gelmesi nakliye fiyatlarını da arttıracak. İnsanların alım gücü kalmadığı için bayat ekmeğe yöneliyorlar. Önceden bayat ekmeği sağlık için alıyorlardı, şimdi yokluk için alıyorlar bayat ekmeği."