Elazığlı Esnaftan İllerin Tanıtım Günlerinin Kısıtlanmasına Tepki

Elazığlı esnaf, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a sıkıntılarını anlatırken; illerin tanıtım günlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yasaklanmasına tepki gösterdi. Tarihi Kapalı Çarşı Esnaf Derneği Başkanı Yargıç Emir, "Belediye Başkanımız değil ama valiliğimize 4 defa dernek olarak görüşme talebimiz olmasına rağmen makama çağrılmadık" diyerek Erol'a ilgisinden dolayı teşekkür etti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da esnaf ile bir araya geldi. Elazığlı esnaf Evren Sesli, önceki yıllarda düzenledikleri tanıtım günleri etkinlikleriyle deprem ve pandemi nedeniyle oluşan yaralarını sardıklarını, ancak bu yıl İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle tanıtım günleri adı altındaki etkinliklerin yasaklandığını söyledi. Tanıtım günlerinin Elazığ'ın tanıtımı ve esnafın iş yapması için çok önemli olduğuna dikkat çeken Sesli, şunları söyledi:

"81 ilde, hatta dikkat ederseniz son zamanlarda Eskişehir'deki konser projelerin iptali veyahut da yayınlanan İçişleri'nin genelgesinde toplumun toplu bir şekilde, artık bilinçli mi bilinçsiz mi tabii kulislerden aldığımız haberler; topluluklar yasaklanmaya başlandı. Bu ne kadar etik tartışılır. Bu sebeple de gelen talimatlarda valiliklere 81 ilin valiliklerine iletilen direktiflerde 'tanıtım günleri' başlığı altında buranın altını kırmızı kalemle çiziyorum. Özellikle CHP'li belediyelerin olduğu noktalarda; Maltepe Sahili, Yenikapı sahil veyahut da Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi olsun, bu tür noktalarda belli girişimler, engellemeler var. Bu siyasi mi başka bir şey mi bilmiyorum. Biz de bu topun içine girdik. Öyle bir döneme denk geldik, seçim var sanırım kontrollü bir şekilde hükümet ilerlemek istiyor. Ama biz bunu aştık. Elazığ 'tanıtım günleri' başlığı altında değil de Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı başlığıyla ilerleyeceğiz.

"KÖFTEMİZ İÇİN KUYRUK OLUŞTU"

Geçen yıl Maltepe'de son yılların rekorunu kırdık ama Hatay'ı geçemedik. Biz 44 bin kişiyi ağırladık. Geçen sene turnikelerden 44 bin kişi geçti Hatay'dan. Sonra ikinci olduk. Maltepe sahilinde aralık ayında da son gün yağmur yediğimiz halde sadece salçalı köftemiz için bile 100 metre kuyruklar oluştu. Yine İzmir'de tüm illeri solladık. Bu hepimizin başarısı. İzmir'de de 63 bin kişiyi ağırladık. Bu da çok ciddi bir rakam. Tabii geçmişte Elazığ'dan yedi tırla çıkıyorduk, 10 tırla çıkıyorduk. 10 tur gitse yedi tır geri geliyordu, esnaf malını satamıyordu. Çünkü yabancı organizatörler işin içindeydi. Bir Karadenizli Elazığ günlerini planlıyordu. Bir Elazığlı gidip de Trabzon'da planlaması gibi bir şey. Tabii biz bunu kestik. Artık yok ve başarı meydana çıktı."

"BU DURUMA BİR FORMÜL BULACAĞIZ"

Tanıtım günlerinin bir partinin etkinliği olmadığını belirten Gürsel Erol, şunları söyledi:

"Ortak değerlerde buluşabilmeliyiz. Bunu niye anlatıyorum şu Elazığ tanıtım günleri fuarında bizim ortak değerlerde buluşabilmemizin bir şeyi olmalı. Burada bir partinin etkinliği, bir siyasi düşünce, siyasi menfaat, siyasi ayrımcılık yerine bu şehrin tanıtımı. Yani bu şehrin tanıtımı ile ilgili A Parti B Partisi olur. Ben bunu ilimizin valisi ile görüşeceğim. İlimizin valisinin devlet adamlığı geleneği var. Bunu nasıl formül edebiliriz, ne yapabiliriz? İlimizin valisinden de bunu rica edeceğim. Belediye başkanımız da bu konularda aslında son derece sorumlu ve mantıklı davranan birisiydi bugüne kadar. Bütün fuarlara katılan ve destek veren bir arkadaşımızdı, belediye başkanımızla da görüşeceğim. AK Partili diğer 4 milletvekili arkadaşımıza da görüşeceğiz. Bu sorunun çözümü ile ilgili esnafa nasıl katkı nasıl destek verebiliriz? Birlikte ne yapabiliriz? Yani bizim eğer bu etkinliklere gelmemizden arkadaşlar rahatsız ediyorsa biz gelmeyiz, çiçek göndeririz. Önemli olan esnafımızın oradaki bu işlerle beklentileri karşılayabilmek, sizi oralarda en iyi şekilde misafir edebilmek, ağırlayabilmek. Diğer milletvekili arkadaşlarımız bu işe destek verme düşüncesinde değilse sizler bize belediyelerinizin imkanlarını Ankara, İstanbul, İzmir belediyeleri imkanı sunarak bu işi yaparız diyorsanız ben burada bütün imkanları sizin için seferber ederim. Yeter ki Elazığ'a bir katkımız olsun, bir desteğimiz olsun. Sizlerin de bizi uyarabileceği destek isteyebilecek konular varsa sizi dinleriz."

"AK PARTİ AKADEMİ MEZUNUYUM AMA NAZIMIZ SİZE GEÇTİ"

Gürsel Erol'a teşekkür eden Elazığ yöresel ürünlerinin merkezi sayılan Tarihi Kapalı Çarşı Esnaf Derneği Başkanı Yargıç Emir, "Belediye Başkanımız değil ama valiliğimize 4 defa dernek olarak görüşme talebimiz olmasına rağmen makama çağrılmadık. Bir sitemimiz ona. İkinci sitemimiz de siyasilerin bazı esnaflarla sorunlu olması. Allah razı olsun. Bu toplantı hariç daha önce 5-6 konuda sizin aracılığınızla, sayenizde çözdük. Ben Ak Parti siyaset akademi mezunu olarak biri olarak yine nazımızın geçtiği kişi siz oldunuz" dedi.