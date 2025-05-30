Elazığ'daki Depremzedeler Tapularını Alamadıklarını İddia Ediyor

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'da 24 Ocak 2020 depreminden sonra hak sahibi depremzedeler için yapılan Güneykent Mahallesi'ndeki TOKİ sakinleri aradan geçen iki yıla rağmen tapularını alamadıklarını iddia ederek tepki gösterdi. Güneykent Mahalle Muhtarı Necati Karataş, "Toplamda 600 konut var. 600'ü de tapularını alamıyor. Burada sakinlerin birçoğu borcunu ödemiş durumda. Ödemesine rağmen tapularını alamıyorlar" dedi. Suna Kaçar isimli vatandaş ise, "Tapumu alamadığım için tedirginim. İlerde bir sıkıntı çıkar diye tedirgin oluyorum" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020 depreminden sonra hak sahibi depremzedeler için yapılan Güneykent Mahallesi'ndeki TOKİ sakinleri aradan geçen 2 yıla rağmen tapularını alamadıklarını iddia etti. Mahalle Muhtarı Necati Karataş, şunları söyledi:

"Toplamda 600 konut var. 600'ü de tapularını alamıyor"

"Toplamda 600 konut var. 600'ü de tapularını alamıyor. Burada sakinlerin birçoğu borcunu ödemiş durumda. Ödemesine rağmen tapularını alamıyorlar. Alamayışlarının sebebi ilk günden bugüne Devlet Malzeme Ofisi ile SGK'nın kendi aralarında mahkemelik oluşu. Daha önce bunu dile getirdiğimizde 'yok bizle alakalı değil' dediler. O ona atıyor, bu da buna atıyor topu. Burada yaşadığımız sorun bu. Bu sorun çözülmeli. 4. Etap'tan sonra yapılan birçok konut tapularını aldı. Bu durum da vatandaşları tedirgin ediyor. Acaba biz de alabilecek miyiz diye. Bir sıkıntı varsa tapumuzu alamayabiliriz düşüncesine dönüşmeye başladı. Bu konunun çözülmesi gerekiyor. Sorumlu kimse hızlandırmalı. Vatandaşların güvenli şekilde evlerinde oturmaları sağlanmalıdır.

"İnşallah bu yıllarca değil de bu ay içinde sonuçlanır"

TOKİ eli ile yapıldı. Onlarla görüştük. 15 gün önce kadastroya gittik. Kadastrodaki yetkili dedi ki; evraklarda eksiklik olduğundan dolayı eski şuyulandırma, yeni şuyulandırmaya gitmesi gerekiyordu. Haritacıya yeniden verdik. Tabi vatandaş bizi arayıp soruyor. Bir yıldan beri 'bu ay, bu ay' dedik durduk. Bir yılı buldu. İnşallah bu yıllarca değil de bu ay içinde sonuçlanır. Vatandaşa müjdemizi veririz. SGK ve TOKİ arasında yer değişimi ile ilgili iki kurumun birbirini mahkemeye verdiği söylendi. O sorun aşıldı sanırım. Vatandaşa farklı bir yaygara kopartmışlar. Camiyi yapıyoruz. Camiden dolayı tapuyu alamıyoruz gibi yaygara kopartmışlar. Halbuki onunla alakası yok. Burada dükkanların yapılması, büfeyle, fırınla alakalı bir problem değil. Bu problem 4. Etapta diyelim ki D1 bloku şahsa teslim ettiler. Sonrasında D1 değişti. Anahtarı teslim ettikleri vatandaşı B1'e gönderdiler. Bu şekil bir sorun da vardı ilk etapda. Burada bir adayı yanlış işlemişlerdi. Haritacı da bize bunu söyledi.

"Hallediyoruz bir aya kadar denildi, beş ay geçti"

Ama kimse doğru, net bilgi vermiyor. Burada bir sorun var. Bir cenaze var. Bu cenazenin buradan kalkması gerekiyor. Vatandaş tedirgin. Bunun çözümü noktasında bize dönüş yaptılar. Hallediyoruz bir aya kadar denildi, 5 ay geçti. Bir sonuç yok. Şimdi birçok emlakçı satmış, birçok vatandaş da satmış, parasını da almış o günün şartlarında. Ama tapuyu veremediğinden dolayı satışlar belki yasal değil ama kendi aralarında sözleşme yapmışlar. Şu an tapuyu alamadıklarından doılayı mağdur. O günün şartlaında altın bozdurmuşlar. Devalüasyon olmuş. Altın yüzünden birbirine girmişler. Bir kişi de değil. Belki yüzlerce kişi bu pozisyonda."

"Biz de tapularımızı almak istiyoruz"

Üç yıldan beri TOKİ evini teslim aldığını ancak hala tapusunun verilmediğini ifade eden Suna Kaçar isimli vatandaş, parasını ödeyenin de ödemeyenin de tapu alamadığını ve bu nedenle tedirgin olduklarını belirterek, "Tapularımızı alamıyoruz. Parasını ödeyen de alamıyor. Biz senelik ödediğimiz için. Biz de tapumuzu alamıyoruz. Bazıları parasını ödemiş ama tapu alamamışlar. Bilmiyoruz neden ama bu 4. Etapta bir sıkıntı var. Neden bilmiyoruz ama biz de tapularımızı almak istiyoruz. Bu durumdan dolayı mağdur olanlar var. Paramı yatırsam da alamıyorum. Senede bir ödeme yapıyorum. Tapumu alamadığım için tedirginim. İlerde bir sıkıntı çıkar diye tedirgin oluyorum" dedi.