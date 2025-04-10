Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yılı kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli programlar ile kutlandı. İlk olarak İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, yardımcıları ve personelin katılımıyla Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Ardından Karayel ve beraberindekiler Vali Numan Hatipoğlu'nu ziyaret etti. İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iki personel tarafından yazılan kitaplar da Vali Hatipoğlu'na taktim edildi.

Son olarak İl Emniyet Müdürlüğüne ait ekipler tarafından şehrin işlek caddelerinde kortej geçişi gerçekleştirildi. - ELAZIĞ