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Elazığ'da Kur'an okuma bölge finalinde Van'dan Abdülhalim Temel birinci oldu

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Elazığ'da Kur'an okuma bölge finalinde Van'dan Abdülhalim Temel birinci oldu
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Diyanet'in Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Erkekler Bölge Finali, Elazığ İzzetpaşa Camii'nde düzenlendi. Van'dan Abdülhalim Temel birinci olurken, Erzincan'dan Muhammed Asaf Çimen ikinci, Elazığ'dan Muhammed Eşref Yenmez üçüncü oldu.

Elazığ'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Bölge Finali'nde Van temsilcisi Abdülhalim Temel birinci olurken, Erzincan'dan Muhammed Asaf Çimen ikinci, ev sahibi Elazığ'dan Muhammed Eşref Yenmez ise üçüncülüğü elde etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Erkekler Bölge Finali, Elazığ İl Müftülüğü ev sahipliğinde başladı. İzzetpaşa Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenen programa vatandaşlar katılım sağladı. Yarışmada Artvin, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kars, Muş ve Van illerindeki hafızlık eğitimi veren Kur'an kurslarından katılan il birincisi öğrenciler dereceye girmek için mücadele etti. Program, İzzetpaşa Cami İmam Hatibi Cabir Karataş'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl'ün de takip ettiği programda jüri üyeleri, öğrencilerin tecvid, mahreç ve okuma kurallarına uygunluklarını değerlendirdi. Jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda yarışmada dereceye giren isimler ve illeri belli oldu. Yarışmada Van ilini temsilen katılan Abdülhalim Temel birinci, Erzincan ilini temsilen katılan Muhammed Asaf Çimen ikinci ve ev sahibi Elazığ ilini temsilen katılan Muhammed Eşref Yenmez üçüncü oldu.

Finalin açılış konuşması yapan İl Müftüsü Bingöl, "Bölge illerimizden Elazığ'ımıza teşrif eden misafirlerimiz, evlatlarını Allah'ın kelamı yoluna adayan fedakar velilerimiz, sesleriyle yüreklerimizin pasını silecek Kur'an'ın bülbülü sevgili yavrularımız, sevgili gençler ve aziz Elazığlılar. Diyanet İşleri Başkanlığımızın himayesinde hafızlık eğitimi alan erkek öğrencilerimiz arasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında illerinde birinci olanların, bölgemizde illerinde birinci olan yavrularımızın bölge finali vesilesiyle toplanmış bulunuyoruz" dedi.

Yarışma programı dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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