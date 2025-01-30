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Elazığ'da Kıbrıs Gazileri 51 Yıl Sonra Silah Başında

Elazığ'da Kıbrıs Gazileri 51 Yıl Sonra Silah Başında
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Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Elazığlı gaziler, 51 yıl aradan sonra silah başına geçerek unutulmaz bir gün geçirdi. Etkinlikte bazı gaziler atışlarda 10'da 10 isabet hedefleyerek, göreve hazır olduklarını gösterdi.

Elazığ'da Kıbrıs Gazileri 51 yıl sonra silah başına geçip atış yapmanın heyecanını yaşadı. Bazı gaziler, atışlarda 10'da 10 yaparak halen göreve hazır olduklarını bir kez daha gösterdi.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Elazığlı gaziler, Cazibe Restaurant-Cafe-Poligon işletmesinin katkı ve organizasyonu ile unutulmaz bir gün geçirdi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şubesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte, gaziler 51 yıl aradan sonra yeniden silahla atış yaparak eski günlerini yad etti. Bazı gaziler atışlarda 10'da 10 isabet sağlayarak, adeta göreve hazır olduklarını bir kez daha gösterdi.

"Gazilerimize verilen değer bizi mutlu etti"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut, etkinliğin gaziler için taşıdığı büyük anlamı vurgulayarak, " Bugün bizi Cazibe'den davet ettiler. Davetleriler ve ilgileri ile gazilere verdikleri önemi gösteriyor. Başta Yavuz bey olmak üzere tüm personele bu ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. 51 yıl sonra ilk defa elimize silah aldık. Bu poligonu da bilmiyordum. Bu poligonda olmaktan derneğim adına herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"10'da 10 isabet sağladım"

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilerden Sadettin Üstüntaş, etkinlikte duyduğu mutluluğu dile getirerek, "1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nda 1. ve 2. harekata katıldım. Bugün de bizi burada ağırladıkları için işletme sahibi ve personellerine teşekkür ediyoruz. Bugün de atış yaptım 10'da 10 isabet yaptım. Ara sıra atış yapıyordum" şeklinde konuştu.

Tatbikat Poligon Mesul Müdürü Muhammed Kadri Çiçek, gazilerle bir arada olmanın kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek, "Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilerimizi ağırladık. Bugün yıllar sonra silah deneyimlerini beraber tattık. Onların duygularına hep beraber tanıklık ettik. Hatıralarını tazeledik, beraber sohbet ettik. Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şubesi bizi kırmadıkları ve bu güzel anı yaşattıkları için hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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