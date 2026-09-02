Haberler

Kadın Girişimcinin 15 Yıllık Birikimi: Kendi Döner Dükkanı

Kadın Girişimcinin 15 Yıllık Birikimi: Kendi Döner Dükkanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ’da iki çocuk annesi 42 yaşındaki Aysun Alpsoy, 15 yıllık birikimiyle kendi döner dükkanını açtı.

Elazığ'da iki çocuk annesi 42 yaşındaki Aysun Alpsoy, 15 yıllık birikimiyle kendi döner dükkanını açtı. Döner bıçağını eline alıp tezgahın başına geçen kadın girişimci işletmesinde 3-4 kişiye de istihdam sağlıyor.

Elazığ'da ikamet eden Aysun Alpsoy, 15 yıl boyunca yemek sektöründe çeşitli alanlarda çalıştı. Edindiği mesleki tecrübe ve birikimlerin ardından kendi işini kurma kararı alan Alpsoy, Mustafapaşa Mahallesi'nde açtığı dükkanda döner tezgahının başına geçti. Dev döner bıçağıyla pişen döneri incelikle keserek müşterilerine sunan Alpsoy, işletmesinde 3-4 kişiye de istihdam sağlıyor.

"Kendi işimi kurmak için yıllarca birikim yaptım"

Sektördeki 15 yıllık deneyiminin ardından kendi dükkanını açma sürecine değinen Aysun Alpsoy, "Yaklaşık 1,5 senedir Saray Döner'i işletiyorum ancak 15 senedir yemek sektörünün içerisindeyim. Yıllarca sayısız yerde çalıştım, Elazığ'da beni hemen herkes tanır. Çocuklarımın geleceği için başkalarının yanında uzun süre emek verdikten sonra 'Artık kendi işimi kurmalıyım' dedim. 15 yıl boyunca her yerde dişimden tırnağımdan artırdığım birikimlerle bu dükkanı açtım. Bir kadın olarak kendimde bu cesareti buldum ve çok şükür istediğim şeyi yaptım" dedi.

"O büyük döner bıçağıyla dönen döneri kendim kesiyorum"

Tezgah başında döner keserken müşterilerden aldığı tepkileri aktaran Alpsoy, "Mustafapaşa Mahallesi'nde dükkanı açtıktan sonra özellikle kadın müşterilerimiz çok memnun kaldı, herkes içeri rahatça girip yemeğini yiyebiliyor. Döner tezgahının başına geçip o büyük döner bıçağıyla dönen döneri kendim kesiyorum. Bazen gelen müşteriler 'Usta yok mu?' diye soruyor, tezgahtaki ustanın ben olduğumu görünce önce çok şaşırıyorlar, sonra da tebrik edip memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Bütün sorumluluk ve yük bende olduğu için işin zorluğu var ama yanımda çalışan 3-4 kişiyle birlikte bu işi yapmaktan çok mutluyum. Bence kadınlar daha hijyenik çalıştığı için yemek sektörü başta olmak üzere her alanda cesaretle yer almalılar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Girne'de batan gemiye ulaşıldı

20 kişinin arandığı Girne faciasında gemiye ulaşıldı
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku

Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! Bunu yapan memurlar yandı

DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber

Umutlar çabuk söndü! Marmara'daki gemi kazasından kötü haber
Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş

Fuhuş ağının perde arkası! Başkana kadınları ayarlayan da bu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doktor İhmali küçük çocuğu felç bıraktı! Ama yaşam mücadelesini bırakmadı

Yapay zekanın bildiğini doktor bilemedi! Çocuğun hayatıyla oynadılar
Amedspor yenilgisi sonrası olay iddia! Onana ve Salah İngiltere'ye mi gitti?

Ne yapıyorsunuz beyler? Tepkiler çığ gibi
Dursun Özbek konuşurken Deniz Gül'ün yaptığı tepki çekti: Başkanın yanında hoş değil

Daha ilk günden yaptığı olay oldu! Yorum Galatasaray taraftarında
Şelale kenarındaki yürüyüşte dengesini kaybeden kadın uçuruma yuvarlandı

Eşsiz manzara felakete dönüştü
Köpek saldırısında yüzü kalıcı iz kalan çocuk için 1,2 milyon TL tazminat

O köpeğin sahibi için karar! İşte ödeyeceği tazminat miktarı

Girne'deki gemi faciasında kahreden detay! Can yeleğini evladına giydirip, kız kardeşine emanet etti

Can yeleğini kızına giydirerek kurtaran kahraman anneye acı veda
İran, ABD üssünün vurulduğu görüntüleri yayınladı: Askerler öldü, İHA’lar imha edildi

Resmen gövde gösterisi! "Askerler öldü, İHA’lar imha edildi"