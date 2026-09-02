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Girne'de batan gemiye ulaşıldı

Girne'de batan gemiye ulaşıldı Haber Videosunu İzle
Girne'de batan gemiye ulaşıldı
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve 20 kişinin kaybolduğu deniz kazasına ilişkin yürütülen çalışmalarda batan geminin enkazına ulaşıldığını açıkladı. Bölgeye TCG Alemdar gemisinin de sevk edildiğini belirten Erhürman, arama ve görüntüleme faaliyetlerinin 24 saat esasıyla kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasının ardından yürütülen arama ve görüntüleme çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. 20 kişinin arandığı faciada batan geminin enkazına ulaşıldığını duyuran Erhürman, bölgedeki çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirtti.

“GEMİYE ULAŞILDI”

Arama çalışmalarına TCG Alemdar’ın da katıldığını açıklayan Erhürman, “TCG Alemdar da geldi. TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek” ifadelerini kullandı.

GİRNE AÇIKLARINDA ALABORA OLAN GEMİ

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: Haberler.com
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