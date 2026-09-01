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Bursa'da Şelale Kenarında Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Bursa'da Şelale Kenarında Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Kestel ilçesindeki Küreklidere Şelalesi'nde dolaşırken 70 metreden uçuruma düşen N.A. isimli kadın hayatını kaybetti. JAK, AFAD, AKUT ve itfaiye ekiplerinin katıldığı arama kurtarma çalışmasıyla kadının cesedine ulaşıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, şelale kenarında dolaştığı sırada uçuruma düşen kadın, hayatını kaybetti.

Uludağ'ın eteklerindeki Küreklidere Şelalesi kenarında dolaşan N.A. (49) yaklaşık 70 metre yükseklikten uçuruma düştü.

İhbar üzerine bölgeye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sarp ve engebeli arazide başlatılan kurtarma operasyonuna, 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve 3 asayiş timi, AFAD'a bağlı 2 ekip, AKUT'a bağlı 2 ekip ile İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 2 araç ve 2 ekip katıldı.

Yürütülen çalışma sonucunda ulaşılan N.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
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