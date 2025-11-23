Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı
Elazığ'da bir vatandaş, bir fırından ekmek alan vatandaş sofraya oturduğunda büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaş, yemek yerken böldüğü ekmeğin içinde boğaza batma riski olan sivri odun parçaları buldu.
İÇİNDEN ODUN PARÇALARI ÇIKTI
Yemek yerken ekmeği bölen vatandaş, kıymık gibi odun parçalarını fark etti. Yenildiğinde boğaza batma riski olan sivri parçaları gören vatandaş, tehlikeyi ucuz atlattı. Vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla fotoğraflayarak paylaştı.