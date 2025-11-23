Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Elazığ'da merkez ilçeye bağı Çatalçeşme Mahallesi'ndeki bir fırından ekmek alan vatandaş sofraya oturduğunda büyük şaşkınlık yaşadı.

İÇİNDEN ODUN PARÇALARI ÇIKTI

Yemek yerken ekmeği bölen vatandaş, kıymık gibi odun parçalarını fark etti. Yenildiğinde boğaza batma riski olan sivri parçaları gören vatandaş, tehlikeyi ucuz atlattı. Vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla fotoğraflayarak paylaştı.