Elazığ'da Minik Öğrencilere Bereket Sofrasında Paylaşma ve Şükür Dersi

Elazığ'da düzenlenen bereket sofrası buluşmasında öğrencilere paylaşmanın, bir arada olmanın ve şükretmenin önemi anlatıldı.

Kovancılar Müftülüğüne bağlı İmam Rabbani Cami 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda çocukların sosyal ve manevi gelişimini desteklemek amacıyla özel bir program düzenlendi. Program, İlçe Vaizi Hacı Muhammed Aydemir ile Afetler Cami İmam Hatibi Hatip Kaya'nın öncülüğünde gerçekleştirildi. Etkinlikte kurs öğrencilerine paylaşmanın, bir arada olmanın ve şükretmenin önemi anlatıldı. Ardından çocuklara çiğ köfte ikramı yapıldı.

Program, yapılan dua ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı