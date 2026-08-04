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Elazığ'da Minik Öğrencilere Bereket Sofrasında Paylaşma ve Şükür Dersi

Elazığ'da Minik Öğrencilere Bereket Sofrasında Paylaşma ve Şükür Dersi
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde İmam Rabbani Cami 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen bereket sofrası buluşmasında, öğrencilere paylaşmanın, bir arada olmanın ve şükretmenin önemi anlatıldı. İlçe Vaizi Hacı Muhammed Aydemir ve İmam Hatip Hatip Kaya'nın öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte çocuklara çiğ köfte ikram edildi, program dua ile sona erdi.

Elazığ'da düzenlenen bereket sofrası buluşmasında öğrencilere paylaşmanın, bir arada olmanın ve şükretmenin önemi anlatıldı.

Kovancılar Müftülüğüne bağlı İmam Rabbani Cami 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda çocukların sosyal ve manevi gelişimini desteklemek amacıyla özel bir program düzenlendi. Program, İlçe Vaizi Hacı Muhammed Aydemir ile Afetler Cami İmam Hatibi Hatip Kaya'nın öncülüğünde gerçekleştirildi. Etkinlikte kurs öğrencilerine paylaşmanın, bir arada olmanın ve şükretmenin önemi anlatıldı. Ardından çocuklara çiğ köfte ikramı yapıldı.

Program, yapılan dua ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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