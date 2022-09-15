El-Bab gazisi Yeşil'e ziyaret Yerel Haberler Manisa'nın Salihli ilçesinde 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan ve Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, El-Bab gazisi İbrahim Yeşil'i ziyaret etti. Manisa'nın Salihli ilçesinde 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan ve Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, El-Bab gazisi İbrahim Yeşil'i ziyaret etti. 2016 yılında icra edilen Fırat Kalkanı harekatında yaralanarak gazilik unvanına erişen İbrahim Yeşil'i 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan ve Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ziyaret etti. Ziyarette, ailenin küçük fertleri ile yakından ilgilenen Kaymakam Sağlam ve Tuğgeneral Kalkan, Gazi Yeşil'in çocukları Hüseyin ve Adnan Yeşil'e hediyeler vererek eğitim hayatında başarılar dilediler. Ziyarete İlçe Garnizon Komutanı Salihli Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Berkhan Güney, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz'da eşlik etti. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kamil Sağlam Komando Salihli Manisa Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› El-Bab gazisi Yeşil'e ziyaret - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.