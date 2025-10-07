Ekrem Kızıltaş, Gazze'deki Olayları Anlatıyor

Adnan Menderes Üniversitesi Genç Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen, Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş'ın konuşmacı olarak yer aldığı "7 Ekim: Gazze'den Bugüne" başlıklı söyleşi, Atatürk Kongre Merkezi Aydın Bey Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş, 7 Ekim 2023'te başlayan süreçten günümüze kadar Gazze'de yaşanan olaylar tarihi, siyasal ve insani yönleriyle ele alındı. Kızıltaş, konuşmasında Filistin meselesinin tarihi kökenlerine değinerek bölgedeki çatışmaların nedenlerini, uluslararası kamuoyunun tutumunu ve medyanın olaylara yaklaşımını kapsamlı biçimde değerlendirdi.

Gazze halkının yaşadığı zorluklara dikkat çeken Kızıltaş, savaşın yalnızca bölgesel değil, küresel etkileri olduğuna vurgu yaptı. Kızıltaş, konuşmasında, özellikle sivillerin maruz kaldığı insani krizlere, çocukların ve kadınların yaşadığı travmalara, iletişim ve insani yardım kanallarının kısıtlanmasına değindi. Ayrıca, İslam dünyasının birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirten Kızıltaş, gençlerin bu süreçte bilinçli ve duyarlı bir tutum sergilemesinin önemini vurguladı.

Program kapsamında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Salan katkılarından dolayı Ekrem Kızıltaş'a teşekkür ederek günün anısına teşekkür belgesi ve plaket takdim etti. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona ererken katılımcılarda önemli bir farkındalık ve duyarlılık oluşturdu.

Söyleşiye, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Salan, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bertan Akyol, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Kemal Ramazan Haykıran, akademik ve idari kadro ile öğrenciler katıldı. - AYDIN