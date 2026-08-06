Dicle Nehri'nde Gizli Tehlike: Eğitmen Dalgıçtan Boğulma Uyarısı

Yaz aylarında artan boğulma riskine karşı uyarılarda bulunan eğitmen dalgıç Ahmet İşlek, Dicle Nehri'nin görünmeyen tehlikelerine dikkat çekti.

Yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Cizre İtfaiyesi eğitmen dalgıç Ahmet İşlek, özellikle nehirlerde suya girmenin ciddi riskler barındırdığını söyledi. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte serinlemek isteyen vatandaşların göl, nehir, akarsu ve sulama kanallarına yöneldiğini belirten İşlek, su kaynaklarının fiziksel yapısının yeterince bilinmemesinin ve kişilerin kendilerine fazla güvenmesinin boğulma vakalarında önemli rol oynadığını ifade etti.

"Sakin görünen suyun altında ciddi tehlikeler olabilir"

Nehirlerin havuz ve denizlerden farklı özelliklere sahip olduğuna dikkat çeken İşlek, özellikle akıntı, ani derinleşmeler ve girdapların yüzücüler için büyük tehlike oluşturduğunu söyleyerek, "Yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesiyle vatandaşlarımız serinlemek amacıyla su kenarlarına yöneliyor. Ancak suyun dışarıdan sakin görünmesi güvenli olduğu anlamına gelmez. Akarsularda suyun altında güçlü akıntılar, ani derinleşmeler ve girdaplar bulunabiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın özellikle bilmedikleri bölgelerde suya girmemesi gerekiyor" dedi.

"Çocuklar su kenarında yalnız bırakılmamalı"

Ailelere de çağrıda bulunan İşlek, çocukların nehir ve akarsu kenarlarında kesinlikle gözetimsiz bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Çocukların suya yaklaşmasını engellemek amacıyla park ve yürüyüş alanlarında güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini belirten İşlek, koruyucu bariyerlerin ve uyarı levhalarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti. İşlek, nehir boyunca alınabilecek fiziki önlemlerin tek başına yeterli olmayacağını belirterek, vatandaşların da kurallara uymasının hayati önem taşıdığını söyledi.

"En önemli güvenlik önlemi bilinçli davranmak"

Boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi için özellikle çocuklar ve gençlere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiğini ifade eden İşlek, okullarda ve sosyal medya platformlarında akarsulardaki tehlikelere ilişkin eğitim içerikleri hazırlanmasını önerdi. Nehirlerdeki akıntı, derinlik ve girdapların görsellerle anlatılmasının farkındalığı artıracağını belirten İşlek, "Dicle Nehri bir serinleme alanı değildir. Kendine özgü akıntısı, derinliği ve su altı yapısıyla ciddi riskler barındırıyor. Vatandaşlarımızdan özellikle bilmedikleri bölgelerde suya girmemelerini, uyarı levhalarını dikkate almalarını ve can güvenliklerini tehlikeye atmamalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı