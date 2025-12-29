Haberler

Diyadin'de kardeşlik köprüsü

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Burgulu İlkokulu ile Sakarya'daki Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu arasında, Yeşil Vatan Kardeş Okul Projesi kapsamında anlamlı bir eğitim dayanışması kuruldu. Proje ile birlikte anasınıfı öğrencilerine oyuncak ve kırtasiye malzemeleri gönderilirken, çevre bilinci oluşturmak amacıyla fidanlar da gönderildi.

Yeşil Vatan Kardeş Okul Projesi kapsamında Sakarya'da bulunan Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu ile Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Burgulu İlkokulu arasında anlamlı bir eğitim dayanışması kuruldu. Proje doğrultusunda Burgulu İlkokulu anasınıfı öğrencileri için oyuncak ve kırtasiye malzemeleri gönderilirken, doğaya katkı sağlamak amacıyla fidanlar da destek paketinde yer aldı.

İki farklı şehir arasında kurulan bu kardeşlik bağı, eğitimde paylaşma ve dayanışma kültürünün güzel bir örneği olarak öne çıktı. Gönderilen oyuncaklar ve eğitim materyalleri, anasınıfı öğrencilerinin eğitim ortamına renk katarken, fidanlarla birlikte çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması hedeflendi. Proje kapsamında gönderilen fidanların, okul bahçesinde toprakla buluşturularak hem çevreye nefes olması hem de bu anlamlı kardeşliğin kalıcı bir simgesi haline gelmesi bekleniyor. Eğitim ve çevre temalarını bir araya getiren çalışma, öğrenciler arasında yardımlaşma ve paylaşma duygularını pekiştirdi.

Yeşil Vatan Kardeş Okul Projesi ile hayata geçirilen bu örnek çalışma, farklı bölgelerdeki okullar arasında kurulan gönül bağlarının çocukların dünyasında kalıcı izler bıraktığını bir kez daha ortaya koydu. Eğitimde atılan bu anlamlı adım, geleceğe umut veren bir tablo çizdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
