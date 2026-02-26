Haberler

Çelebi; "Okullar temizliksiz bırakılamaz"

Çelebi; 'Okullar temizliksiz bırakılamaz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı İshak Çelebi, İŞKUR kapsamında görev yapan temizlik personelinin işlerine son verilmesinin okullarda hijyen ve sağlık riskini artıracağını belirtti. Çelebi, eğitim sürecinin güvenliği için kalıcı temizlik personeli istihdam edilmesi gerektiğini vurguladı.

İşkur kapsamında okullarda görev yapan temizlik personelinin 28 Şubat itibarıyla işlerine son verilecek olmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı ve ALKON Genel Başkan Yardımcısı İshak Çelebi, eğitim kurumlarının ciddi bir hijyen ve sağlık riskiyle karşı karşıya bırakıldığını vurguladı.

Çelebi açıklamasında, "Zaten sınırlı imkanlarla eğitim hizmeti yürütmeye çalışan okulların temizlik hizmetlerinden mahrum bırakılması hem öğrencilerimizin sağlığını hem de eğitim ortamlarının güvenliğini doğrudan tehdit etmektedir" ifadelerini kullandı.

Yeni alımların 9 Mart'ta başlayacağının duyurulduğunu hatırlatan Çelebi, süreçle ilgili çok sayıda belirsizlik bulunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Alımlar ne zaman tamamlanacak? Kimler çalıştırılacak? Yeterli personel bulunabilecek mi? Aradaki bir haftalık boşluk nasıl doldurulacak? Bu soruların hiçbirine net yanıt verilmiş değildir."

Okulların yalnızca ders yapılan mekanlar olmadığını vurgulayan Çelebi, her gün yüzlerce öğrencinin, öğretmenin ve çalışanın bir arada bulunduğu bu kamusal alanların düzenli ve nitelikli biçimde temizlenmesinin bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirtti. İŞKUR kapsamında çalışan emekçilerin görevlerine son verilmesiyle birlikte birçok okulun temizlik hizmetini sürdüremez hale geleceğinin açık olduğunu ifade eden Çelebi, eğitim sisteminin yükünün geçici istihdam modelleriyle taşınmaya çalışılmasının sürdürülebilir olmadığını kaydetti.

Yetkililere çağrı

Çelebi açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Okulların açılış ve kapanış tarihleri yıl başında ilan ediliyorsa, temizlik personeli planlaması da buna göre önceden yapılmalıdır. Bu sorunun yükü okullara bırakılmamalı; okul yönetimleri velilerle karşı karşıya bırakılmamalıdır. Okulların temizlik ihtiyacı kalıcı ve yıl boyu istihdam yoluyla karşılanmalıdır. Temizlik olmadan sağlık, sağlık olmadan eğitim olmaz. Milli Eğitim Bakanlığını bu soruna acilen kalıcı ve etkili bir çözüm üretmeye davet ediyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı

Türkiye ekonomisi için müthiş veri! Bakan Şimşek sessiz kalamadı
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler

Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar 'Ramazan'da olacak iş mi?' deyip karakola koştu

Rezil görüntüler! "Ramazan'da olacak iş mi?" diyen muhtar polise koştu
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar 'Ramazan'da olacak iş mi?' deyip karakola koştu

Rezil görüntüler! "Ramazan'da olacak iş mi?" diyen muhtar polise koştu
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç

Olay olan sevinç!
Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı

Sahaya çıkarken suratı bu hale geldi