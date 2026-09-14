Eğitim Sen Sinop Şube Başkanı Uzun: “Geçen yılın sorunları bu yıl da devam ediyor”

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Eğitim Sen Sinop Şube Başkanı Musa Uzun, okullardaki temizlik, beslenme, içme suyu, kalabalık sınıflar, öğretmen açığı ve okul güvenliği sorunlarının devam ettiğini belirterek, "Geçen yıl yaşadığımız problemler bu yıl da aynen devam ediyor" dedi.

Uzun, ANKA'ya yaptığı açıklamada, okullarda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikle okulların temizliği ve hizmetli personel eksikliği konusunda bu yıl da benzer sorunların yaşandığını söyleyen Uzun, okullardaki sorunlara ilişkin şunları kaydetti:

"Biz istemiyoruz dedikçe bakanlık kısmi olarak düzeltmeye gidiyor. Mesela en geçen yıl ne demiştik? Okullar hijyenik değil, okullarda İŞKUR üzerinden hizmetli alımları geç kalıyor, bir hafta sonra 10 gün sonra, 15 gün sonra başlayanlar oluyor. Bu süreç zarfında okulların temizliği çok kötüydü. Bu sene de bugün itibariyle İŞKUR üzerinden temizlik elemanları almaya başladılar. Bir haftadan beri öğretmenler okullarda seminer çalışmasında ama seminer çalışmasına giden öğretmenler okullarda sınıf temizliği yaptı.

Sinop zaten milli gelirden en az payı alan, refah seviyesi ve kalkınmışlık seviyesi en düşük olan illerden biri. Biz geçen yıl da söylemiştik temiz su ve bir öğün yemek demiştik çocuklara. Halen temiz su verilemiyor çocuklara. Yine sabah kahvaltısız aç okula giden öğrenci sorunu devam ediyor. Halen devlet taşımacılıkla gelen öğrencilere sadece bir öğün öğlen yemeği veriyor. Ama kendi imkanlarıyla gelen, şehir içinde oturan çocuklar halen kahvaltı yapmadan aç susuz geliyorlar.

Yine ilimizde biliyorsunuz Ada Mahallesi'nde ortaokul sorunu var. Çok kalabalık sınıflarda eğitim görüyorlar. Her yıl eğitim öğretim başında bu yıl kesinlikle çözüyoruz diyorlar. Ama halen okulun ne yeri belli ne çivisi belli. Öğrenciler 35-40 kişilik tahtanın önüne kadar, öğretmen kürsüsünün önüne kadar sıraların olduğu, öğretmenin, öğrencilerin arasında gezemediği kolay ders anlatamadığı veya çocukların birbiriyle itiş kakış halinde olduğu bir sınıflarda eğitim öğretim. Bu da çözülmedi."

Bazı ilçelerde öğretmen sorunları ve boş sınıflar bulunduğunu anlatan Uzun, "Geçen yılın sorunları bu yıl da devam ediyor" dedi.

Okullarda geçen yıl düzenlenen silahlı saldırıları anımsatan Uzun, "O saldırıların olduğu hafta her okulun önünde bir tane bekçi, güvenlik görevlisi vardı. Bugün bir-iki okula gittim. Hiçbir güvenlik yok. Sadece karar alınmış, 'Öğrenci velileri okula girmeyecek' diye. Herhangi bir darp veya silahlı saldırı olacaksa bir önleyici bir tedbir şu anda yok. Yine o silahlı saldırının öncesindeki durumdayız şu anda" diye konuştu.

Kaynak: ANKA