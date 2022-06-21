Eğitim Sen Samsun Şubesi Kadın Sekreteri: "Türkiye'de Hukuk Bir Kez Daha Yara Aldı"

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Eğitim Sen Samsun Şubesi Kadın Sekteri Havanur Susoy Taflan, " Pınar Gültekin'i hunharca katleden katilin cezasının 23 yıla düşürülmesi nedeniyle Türkiye'de hukuk bir kez daha yara almıştır" dedi.

Muğla'da Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, 'haksız tahrik' indirimi yaparak bu cezanın 23 yıl hapse düşürülmesine karar verdi. Eğitim Sen Samsun Şubesi Kadın Sekteri Havanur Susoy Taflan, karara tepki göstererek şunları söyledi:

"POTANSİYEL KATİLLERE CESARET VERİYOR"

"Pınar Gültekin'in canice öldürüldüğü cinayet, verilen haksız tahrik indirimi ile Türkiye'de yargı eli ile haklı ilan edildi. Görünen o ki bazı katil erkekleri koruyan bazı erkekler var bu ülkede. Mahkemede, sanık Cemal Metin Avcı'nın tasarlayarak cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, haksız tahrik altında olduğu için 23 yıl hapis cezasına indirildi. Türkiye'de hukuk bir kez daha öldü. Bugün erkek adaletin korunaklı adliye saraylarında kadın katilleri için verdiği bu kararlar, sokakta gezen diğer potansiyel katillere, kadın düşmanlarına cesaret veriyor. Sizin, kadınların öldürülmesini durdurmak gibi bir niyetiniz yok. Biz kadınlar, bu erkek adaletini tanımıyoruz. Gerçek adalet gelinceye kadar mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.

"DELİLLERİ KARARTAN AİLE ÜYELERİ BERAAT ETTİLER"

Katil Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıllık hapis cezası, katile delilleri karartmada yardım eden aile üyelerinin beraatı, biz kadınlara yöneltilen bütünlüklü saldırıların bir aşamasıdır. Kadınların sokağa çıkmaması, hayatlarına dair karar vermemesi için devlet, iktidar, yargı yoluyla kadınlar hizaya çekilmek isteniyor. Sanılıyor ki bu kararlar karşısında biz kadınlar bir köşeye çekilip öldürülmeyi bekleyeceğiz. Buradan bir kez daha söylüyoruz; kadın katilleri için verdiğiniz ödül gibi cezaları biz buradayken vermeye devam edemeyeceksiniz. 13 duruşmadır, adaletin işlemesi için hiçbir adım atılmadı. Pınar katledildiğinden itibaren yandaş medya ve iktidarın kadın düşmanı şakşakçıları Pınar'ı, yaşamını, özel yaşamını didik didik etti; katildense Pınar'ın hayatı sorgulandı. Hakimin tavırları başından beri yanlıydı. Nitekim katil, bundan güç alarak 'İstanbul Sözleşmesi iyi ki kaldırıldı, vicdanım rahat' gibi sözleri pişkince sarf edebildi.

"KATİLE VERİLEN CEZAYI ASLA KABUL ETMİYORUZ"

İki yıldır tüm duruşmalarda, Adli Tıp raporlarında doğrulanan kanıtlara rağmen katile ve ailesine zaman kazandırıldı, Pınar'a türlü iftiralar atıldı. Kadınlar olarak, katledilen bir kadının itibarının bu denli zedelenmeye çalışılmasına asla izin vermedik, izin vermiyoruz. Biz, kadınlarla dalga geçer gibi katil Cemal Metin Avcı'ya verdiğiniz 23 yıllık hapis cezasını asla tanımıyoruz. Katillere caydırıcı, cezalandırıcı gerçek cezalar vermek zorundasınız. Bizim yaşamlarımız, sizin adliye salonlarınızdan çıkan eril kararlara, kadın düşmanı cezalara kalmadı, kalmayacak. Kadınlara yapılan her türlü şiddete karşı da sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Biz kadınlar, eşit, güvenilir, insanca bir yaşam talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Erkek adaleti değil, gerçek adaleti istiyoruz. Bu sağlanana kadar da mücadelemizden vazgeçmiyoruz."

ANKA / Yerel