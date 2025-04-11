Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı İsmail Yavuz: Samsun'da Proje Okullar Gün Geçtikçe Siyasal Nedenlerle Artmaya Devam Ediyor

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) -Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı İsmail Yavuz : "Bakın ben 37 yıllık öğretmenim. 37 yıldır bu liyakatsiz atamalar gibi atamalar görmedim. Bir öğretmenin bir yerden bir yere atanması için mutlak suretle bir kriter belirlemeniz lazım" dedi.

Eğitim-Sen Samsun şubesi, Süleymaniye geçidinde CHP'li Samsun milletvekili Murat Çan'ın da katılımıyla proje okulların artmasına ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı İsmail Yavuz şunları kaydetti:

"Dün yine bir eğitim sisteminde garabete uyandık. Proje okulları atamalarında liyakat esas alınmadı. Siyasal kadrolaşma uygulamaları yürütüldü. Bu siyasal kadrolaşma uygulamalarına derhal son verilsin istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı proje okulları öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçları dün itibariyle açıklanınca on binlerce öğretmen Türkiye çapında bir gecede norm dışına düştü. Doğal olarak öğretmenlerimiz bizleri arayarak sürekli olarak hangi kriterler çerçevesinde bu atamanın yapıldığını bakanlığın açıklaması gerektiğini söylüyorlar. Şu ana kadar bakanlıktan hiçbir kriter belirlenmeden yapılan bu atamalar eğitim sisteminde öğretmenler açısından yeni bir mağduriyet doğuracaktır. Bakanlık herhangi bir kriter ilanı yapmamaktadır. Kıdem, hizmet puanı ya da mesleki yeterlilik gibi objektif bir kurala yer vermemektedir. Sadece ve sadece buralardan gönderilen ya da müracaat sonuna alınan başvurular sadece ve sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın takdiriyle öğretmen atamalarını yapılmaktadır. Bakın ben 37 yıllık öğretmenim. 37 yıldır bu liyakatsiz atamalar gibi atamalar görmedim. Bir öğretmenin bir yerden bir yere atanması için mutlak suretle bir kriter belirlemeniz lazım. Nerede kriteriniz? Hizmet puanı mı? Kıdem mi? ya da yüksek lisans ya da doktora gibi bir kariyer mi? Ne üzerinden belirlediniz? Sadece yandaş ve candaş sendikalarda yapılan listeler üzerinden bu atamaları belirlediniz. Doğal olarak biz eğitim ve bilim emekçileri sendikası olarak bu atamaları kabul etmemiz mümkün değil.

"Proje okulları bir cinayete sebebiyet verdi"

Zaten bu okulları yaratırken de proje okulları diye bir okul inşa ederken de aslında kendi o dönemdeki bundan on sene önceki atamalarda da mevcut okullarda nitelikli okullarda çalışan arkadaşlarımızı kadro dışı bırakmak için bu okulları inşa ettiniz. ve bu arkadaşlarımızdan pek çoğu mağdur oldu. İstanbul Cağaloğlu Lisesi'nde bu nedenden dolayı mağdur olan arkadaşımız Mustafa arkadaşımız geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti arkadaşlar. Doğal olarak yıllardır emek kattığınız ter döktüğünüz bir okulda bir geceden herhangi bir gecede herhangi bir kritere dayanmadan yaptığınız atama bir cinayete sebebiyet verdi. Doğal olarak bugün de dün itibariyle yaptığınız atama sonucunda 10 binlerce öğretmenimiz Türkiye genelinde huzursuzdur ve doğal olarak da bunların elbette ki psikolojileri olumsuz etkilenmektedir. Bu belli bir kriter üzerinden de yapılmadığı için de kişi kendisini sorgulamak durumunda kalmaktadır. Bir de bizim gibi muhalif duruşu olan öğretmenler, ben şimdi proje okullarına müracaat etsem kabul edecek misiniz? Kabul etmediğiniz gibi de bir gerekçeyi açıklamayacaksınız. Doğal olarak sadece ve sadece proje okulları diye uydurduğunuz bir okul türünde yapılan yeni bir projede olmadığını hepimiz biliyoruz. Doğal olarak aynı ders, aynı müfredatı uyguluyoruz. Ama diyorsunuz ki biz buralarda siyasi kadrolaşma yapacağız. ve eğitim sistemini işin içinden çıkılmaz bir noktaya getiriyorsunuz. Proje okulları başladığında Samsun'da bir ya da iki okul, bilemediniz üç okul proje okuluydu. Ama gün geçtikçe siyasal nedenlerle ya da yerel baskılar üzerinden değişik okulları, proje okulları yaptınız ve doğal olarak da bu proje okullarında bu sefer bizim gibi öğretmenler tayin istediğinde hiçbir kriter olmadığı için hiç de bir sebep belirtmediğiniz için doğal olarak atamamızı yapmıyorsunuz.

"Proje okulları arttığı sürece normal okullarda çalışan arkadaşlarımıza da tayin kapılarını kapatıyorsunuz"

Biz nereye müracaat edeceğiz? Nereye başvuracağız? Nereyle çalışacağız? Dolayısıyla proje okulları arttığı sürece normal okullarda çalışan arkadaşlarımıza da tayin kapılarını kapatıyorsunuz. ve pek çok öğretmen defalarca mağdur durumuna düşüyor. Eğitim-Sen olarak biz proje okulları açıldığı dönemde de yeni bir şey icat etmiyorduk. Bilimin iki alanı var. Sosyal bilimler, Fen bilimleri. Doğal olarak yapacağınız çalışma bunların üzerinden olacaktır. Doğal olarak proje okulları diye inşa ettiğiniz şeyin derhal kaldırılması gerekmektedir. Biz bu atamalar sonucunda da neden karşı olduğumuzu aslında net bir şekilde paylaşıyoruz. Bu atamalar da yeni mağduriyetler yarattığı için doğal olarak bu proje okullarının bir an önce sonlandırılması gerekmektedir. Eğitim kurumlarından iktidarın siyasete müdahale ettiği bilen arka bahçe hale getirilmesine biz eğitim ve bilim emekçileri olarak seyirci kalamayız. Eğitim sebebi olarak bu adaletsizliğe karşı bu hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğiz. Mağdur olan tüm arkadaşlarımıza da bu hukuki desteklerini vereceğiz. Tüm eğitim emekçilerini bu haksız ve hukuksuz uygulamaya karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Bu okullara ilişkin kapı arkalarında birileriyle danışıklı dövüş işler yaparak atamaları gerçekleştiriyorsunuz ama bugün geldiğimiz noktada sadece Eğitim-Sen'den değil değişik sendikalardan arkadaşlarımız da mağdur duruma düştü. Hatta yandaş sendikaya üye olan arkadaşlarımız da bu proje okulları atamalarında mağdur duruma düştü. Dolayısıyla bakanlığın koridorlarında arka odalarında yaptığınız görüşmeler sonucunda yaptığınız şey kendi üyelerinizi de kendi arkadaşlarınızı da mağdur duruma düşürdü. Bizler diyoruz ki bu garabete karşı, bu yanlış uygulamalara karşı, bu liyakatsiz atamalara karşı hep birlikte eğitim ve bilim emekçileri olarak mücadele edeceğiz diyoruz. O yüzden hak hukuk gerçekleşinceye kadar, adalet gerçekleşinceye kadar biz arkadaşlarımızın mücadelesinin yanında olacağız, hukuki mücadeleleri de sürdüreceğiz."