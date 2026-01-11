Haberler

Eğitim-İş Malatya Şubesi Dayanışma Yemeğinde Buluştu

Güncelleme:
Eğitim-İş Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara, düzenlenen dayanışma yemeğinde eğitim çalışanlarını bir araya getirerek, sendikanın önemini ve mücadelesini vurguladı. Eğitim-İş, Türkiye'de laik, bağımsız ve çağdaş eğitim için mücadele eden tek büyük sendika olarak öne çıkıyor.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Eğitim-İş Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara, "Eğitim-İş, Türkiye'nin laiklikten, bağımsızlıktan, kamusal, çağdaş eğitimden yana tek büyük sendikası, zoru başarmış bir sendika" dedi.

Eğitim-İş Malatya Şubesi tarafından düzenlenen dayanışma yemeğinde, sendika üyeleri bir araya geldi. Etkinliğe Birleşik Kamu-İş Sendikası Konfederasyonu bileşenleri de katıldı.

Dayanışma yemeğinde konuşan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim-İş Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara, Eğitim-İş'in kuruluş süreci ve sendikanın yürüttüğü mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kara, "Bugün Türkiye'de Eğitim-İş, gerçekten eğitim emekçilerinin, eğitim iş görenlerinin yegane, tek adresi diyebiliriz. Evet, sayıca belki üçüncü büyük sendika Eğitim-İş ama, Türkiye'nin laiklikten yana, bağımsızlıktan yana, kamusal eğitimden yana, çağdaş eğitimden yana tek bir büyük sendikası. Zoru başarmış bir sendika. Bugün siyasi iktidarın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın her türlü olumsuzluklarına şiddetle karşı çıkan, zamanı geldiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde, zamanı geldiğinde bakanlığın önünde, zamanı geldiğinde bütün il merkezlerinde, bakanlığın veliler, öğrenciler, eğitim çalışanları aleyhine yaptığı bütün çabalara karşı vücudunu siper eden bir yapıya sahip. Bu yüzden Eğitim-İş'e üye olan siz değerli dostlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
