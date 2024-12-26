Eğitim İş Sendikası'ndan Yılbaşı Süslenecek Okul İçin Tepki

(OSMANİYE) - Eğitim-İş Sendikası Osmaniye İl Başkanı Adem Yücel, Cevdetiye beldesinde bir okulda yılbaşı için sınıf süslenmesine okul yönetiminin karşı çıkmasına tepki gösterdi. Yücel, Eğitim İş Sendikası Osmaniye İl Başkanı Adem Yücel, "Milli Eğitim, her şey dört dörtlükmüş gibi yılbaşı ile uğraşıyor. Çocuklar okullarda aç susuz, atanmayan bir milyona yaklaşan öğretmen. Emek sömürüsü olan ücretli öğretmenlerin maaşlarını bile ödeyemeyen okulları temizleyemeyen bakanlık ne ile uğraşıyor" dedi.

Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi'nde bir sınıfın yılbaşı dolayısıyla süslenmesine okul yönetimi tarafından karşı çıkılması olayına Eğitim İş Sendikası Osmaniye İl Başkanı Adem Yücel tepki gösterdi.

"Yılbaşı ayrı Noel haftası ayrı, bunu bile ayırt edemeyen cehalet"

Adem Yücel şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz pandemi yaşadı arkasından büyük bir deprem yaşadı. Yılbaşının gelmesiyle sınıfların öğretmenlerine 'sınıfımızı süsleyelim' teklifine öğretmen 'Tabii ki süsleyelim' diyor. Küçük bir çam ağacı ve görsellerle '2025 hoş geldin' sadece bu. Bunu duyan idare okul WhatsApp grubunda bu şekil kutlamaların olmayacağını hatta İstanbul Bağcılar'daki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yazışmasını öğretmenler WhatsApp grubunda paylaştı. Öğretmenimize ve öğrencilerimize aynı zamanda okul idaresi tarafından sert uyarılar geldi. Biz çocuklarımızın duygularıyla oynanmasını istemiyoruz. Çocuklarımız okula aç gelirken, çocuklarımız kantinde bir şey alamazken, çocuklarımıza bir öğün yemek verilmezken, idarenin bu şekilde tavır alması gerçekten inanılmaz. Milli Eğitim'in bu konuda bu tavırlardan derhal uzaklaşmasını ve liyakatsiz idarecileri uyarmasını, liyakatsiz idarecilerin Milli Eğitim'in, yılbaşının ne olduğunu, Paskalya'nın ne olduğunu, Noel gününün ne olduğunu herkesin bilmesi lazım. Yılbaşı ayrı, Noel haftası ayrı, Paskalya ayrı bunu bile ayırt edemeyen cehalet. Milli Eğitim, her şey dört dörtlükmüş gibi yılbaşı ile uğraşıyor. Çocuklar okullarda aç susuz, atanmayan bir milyona yaklaşan öğretmen. Emek sömürüsü olan ücretli öğretmenlerin maaşlarını bile ödeyemeyen okulları temizleyemeyen bakanlık ne ile uğraşıyor."