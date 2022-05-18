Eğitim-İş Sendikası Konya Şubesi, Eğitim-Bir Sen Başkanı Yalçın'ın Suriye'de Açılışa Katılmasına Tepki Gösterdi - Haberler

KONYA (ANKA) - TANER ÖZAY

Konya Eğitim-İş Sendika Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit, Memur Sen ve Eğitim-Bir Sen Sendikası Genel Başkanı Ali Yalçın'ın Suriye'de briket ev ve okul açılışına katıldığını öne sürerek, "Öğretmenler, ülkede barınma ve geçim sıkıntısı yaşarken Suriye'de açılış törenine katılmayı nasıl içinize sindirdiniz" diye sordu.

Konya Eğitim-İş Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit, Memur Sen ve Eğitim-Bir Sen Sendikası Genel Başkanı Ali Yalçın'ın Suriye'de briket evlerin ve bir okulun açılışına katılmasına tepki gösterdi. Yiğit, şöyle konuştu:

"Şu anda yetkili sendika başkanı olan Sayın Ali Yalçın, Suriye İdlib'te, anahtar teslim törenine katılıyor. Şimdi ben buradan Sayın Ali Yalçın'a soruyorum. Sayın Ali Yalçın, öğretmenlerimiz, kira artışları nedeniyle konut ve barınma problemleri çekerken yetkili sendika genel başkanı olarak orada bulunmayı nasıl içinize sindirdiniz?

"KENDİ SENDİKANIZDAN VAKIFA PARA AKTARDINIZ MI?"

Biz Eğitim-İş Sendikası olarak, Ankara'da öğretmenlerimizin bu problemlerini dile getirmek için Kızılay'da çadır kurup eylem yaparken siz Suriye'de, Suriyelilere anahtar teslim törenine katılıyorsunuz. Sayın Ali Yalçın'a bir soru daha sormak istiyorum. Mehmet Akif İnan Vakfı'na, Suriye'de mahalle yapıp teslim eden bu vakfa, kendi sendikanızdan maddi yardımda bulundunuz mu, bulunmadınız mı? Lütfen, çıkın bunu açık yüreklilikle açıklayın. Öğretmenlerimizin günahı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin öğretmenleri olması mı?"