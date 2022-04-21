Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, 'Kudüs'e Selam' Sergisi ile İlgili Vali ve İl Milli Eğitim Müdürünü Ziyaret Etti

TRABZON (ANKA) - ESRA NUR PERVAN

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Trabzon'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan 'Kudüs'e Selam' Resim Sergisi'nde pedagojiye aykırı görseller ve yapılan bir izinsiz etkinlikte para kaynağı belli olmayan, hıfzıssıhhadan kontrol edilmeden çocuklara dağıtılan ikramlar hakkında Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu'nu ziyaret etti. Özbay, "Konunun peşini bırakmayacağımızı ilan ediyoruz. Başöğretmen'in bize emanet ettiği gelecek nesillerin beyinlerinin siyasi propagandayla yıkanma girişimlerinin karşısında dimdik duruyoruz" dedi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Trabzon'da Genel Örgütlenme Sekreteri Şenol Eyüboğlu, Trabzon Şube Başkanı Tamer Özlü ile şube yöneticileri Tuncay Çolak, Zeynep Uludüz, Adnan Keleş basın toplantısı düzenledi.

Toplantısı öncesinde Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu'nu makamında ziyaret eden heyet, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan 'Kudüs'e Selam' resim sergisinde pedagojiye aykırı görseller ve izinsiz etkinliğin belli olmayan para kaynağı hakkında bilgi aldı. Trabzon Valisi ve İl Milli Eğitim Müdürü konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

"ADETA ÇOCUKLARIN BEYNİ YIKANMAYA ÇALIŞILIYOR"

Basın toplantısında konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay şunları söyledi:

"Garip bir şekilde hikmetinden sual olunmayan okul müdürü Halil İbrahim Aydın'ın okul duvar ve koridorlarına 22 Eylül 2021'de ansızın kondurduğu 'Kudüs'e Selam' sergisi ve okuldaki sözüm ona Necmettin Erbakan köşesi, tüm hukuksuzluğuyla, itirazlara rağmen fiili olarak kalıcı hale getirilmiştir. Antisemitizm ve siyasi propaganda köşesi haline gelen ve AKP'nin tüm il teşkilatlarıyla iş birliği içinde olan Kudüs Kardeşlik Derneği'nin hazırladığı bu 'sergi kondu'yu hukuksuzluğu ve pedagojiye aykırılığı üzerinden kamuoyuna ifşa eden Eğitim-İş Trabzon Şubemiz ise üstü kapalı hadsiz imalarla sindirilmeye çalışılmaktadır. Peki nedir bu okuldaki sergilerin özelliği, tekrar anlatalım. Yasal prosedür ve yönetmeliklerin emrettiğinin aksine bakanlıktan ya da valilikten izin almadan kondurulan bu sergi her şeyden önce hukuksuz bir etkinliktir. Duyurulduğu tarih aralığından sonra da inatla kalıcı hale getirilmesi, hukuksuzluğu pekiştirmiştir. Sergideki fotoğraflarla cihatçı örgütlerin propagandası yapılmakta, çocukların beyni yıkanmaya çalışılmaktadır. Fotoğraflardaki silahlar, patlama görüntüleri ve şiddet kareleri pedagojiye aykırı ve çocukların psikolojik gelişimleri açısından zararlıdır. Gerekli izinler alınmadan, para kaynağı belirtilmeden, evrakları dosyalanmadan kondurulan bu sergi çerçevesinde hediyeli, hurmalı, lokumlu, baklavalı, dini içerikli açıklamalar içeren pusulaların dağıtılması da rezaletin boyutunu katlamıştır. Anlaşılmaz bu duruma tepki gösteren öğretmenler açısından da okul artık huzursuz bir yer haline gelmiştir.

"NOSTALJİ KÖŞESİ DEĞİL, SİYASİ PARTİ BİLLBOARDU"

Okuldaki Erbakan köşesinde ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dahil birçok AKP'li siyasetçinin resminin bulunması ve dönemin başbakanı merhum Bülent Ecevit'in yerilmesi; bir nostalji köşesi değil siyasi parti billboardu olarak dizayn edildiğini ortaya koymaktadır. Eğitim-İş Trabzon Şubemizin uyarılarına rağmen ve basında çıkan haberlerden sonra sergiler bu haliyle kalıcılaştırılmış ve yetmezmiş gibi Eğitim-İş kara çalınarak hedef haline getirilmiştir. Sırf hukuksuz ve pedagojiye aykırı bu sergilere karşı çıktığı için Eğitim-İş'i İsrail yanlısı olarak yaftalama gayreti, 'faşizm, konuşma yasağı değil, söyleme mecburiyetidir' sözünün ete kemiğe bürünmüş halidir. Ama bilinsin ki Eğitim-İş, kökleri TÖS'e, TÖB-DER'e, Köy Enstitüleri'ne, dalları ise Başöğretmen 'in işaret ettiği rotaya kadar uzanan köklü bir çınardır. Bugün Trabzon Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaretlerimizi gerçekleştirdik ve Sayın Valimiz ve İl Milli Eğitim Müdürümüzle detaylı bir görüşme yaptık. Eğitim-İş Genel Merkez düzeyinde konunun takipçisi olacağımızı ifade ettik. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Eğitim-İş Genel Başkanı imzalı şikayet dilekçemizi verdik. Hem Sayın Vali hem de Sayın İl Milli Eğitim Müdürü bu hassas konuyu takibe aldıklarını belirttiler. Oturduğu koltuğun çerçevesini çizen kanun ve yönetmeliklerden bihaber okul müdürünün akıbetinin takipçisiyiz. Atılan ve atılmayan her adımla ilgili kamuoyunu bilgilendirme görevimizi yerine getireceğimizi, konunun peşini bırakmayacağımızı ilan ediyoruz. Başöğretmen'in bize emanet ettiği gelecek nesillerin beyinlerinin siyasi propagandayla yıkanma girişimlerinin karşısında dimdik duruyoruz."