Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi'ne Teşekkür Plaaketi

Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi, kısa sürede yeni üye hedefine ulaştığı ve sendikal mücadeleye ciddi bir destek verdiği için Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından teşekkür plaketi ile ödüllendirildi.

Eğitim-Bir-Sen 20. Türkiye Buluşması, şube yönetimleri, ilçe temsilcileri ve kadın komisyonlarının yer aldığı 2 bini aşkın teşkilat yöneticisinin katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildi. Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi, Türkiye genelinde ekim ayında şubeler arasında en çok üye yapan 5. il olurken, 1 Eylül 2024-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında 50 bin yeni üye hedefi çalışmasında şube hedefine de ulaşarak Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından teşekkür plaketi ile onurlandırıldı.

"Memurun, emeklinin sesiyiz"

Sendikacılığın Eğitim Bir Sen ile itibar kazandığını belirten Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, "Kazanımlar dönemi bizimle başladı. İşimizin hakkını verdiğimiz için bin 124 kazanıma imza attık. 33 yıllık bir mücadelenin adıyız. Bazıları gibi 'siyasetin memur kolu' değiliz. Memurun, emeklinin sesiyiz, soluğuyuz. Gelir adaletsizliğini, kamuda ücret dengesizliğini, alım gücümüzün düştüğünü, kiraların belimizi büktüğünü, emeklinin küstüğünü söylemeye devam edeceğiz. Memur Sen ve Eğitim Bir Sen ailesi hızla büyümeye devam edecek" dedi. - ANTALYA