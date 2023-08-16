Ege Üniversitesi Heyeti Özbekistan'daki temaslarını sürdürüyor

Özbekistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın başkanlığındaki Ege Üniversitesi Heyeti, akademik temaslarına başladı. Çeşitli temasların gerçekleştirildiği ziyarette, Rektör Prof. Dr. Budak'a Özbekistan Cumhurbaşkanlığı'nın tensipleriyle, Taşkent Devlet Transport Üniversitesi tarafından 'Fahri Doktora' unvanı tevdi edildi.

Özbekistan Cumhuriyeti Yükseköğretim, Bilim ve İnovasyon Bakanı Birinci Yardımcısı Komiljon Karimov'u ve Özbekistan Kültür Bakanı Nazarbekov Ozodbek Akhmadovich'i ziyaret ederek temaslarına başlayan Rektör Prof. Dr. Budak, ardından Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Taşkent Devlet Transport Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adil Abdurrahmanov ile bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Budak'a Özbekistan Cumhurbaşkanlığı'nın tensipleriyle, Taşkent Devlet Transport Üniversitesi tarafından 'Fahri Doktora' unvanı tevdi edildi.

68 yıllık birikimi ile bölgenin ilk, Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi, uluslararasılaşma misyonu istikametinde Türk Dünyası ile akademik temaslarını güçlendirmeye devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın başkanlığındaki Ege Üniversitesi heyeti, çeşitli temaslarda bulunmak, başta sağlık olmak üzere eğitim öğretim, araştırma geliştirme, inovasyon alanlarında iş birliğini güçlendirmek amacıyla Özbekistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

"Farklı disiplinlerle ikili iş birliği protokolleri imzalandı"

Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ı makamında ziyaret eden heyet, Ege Üniversitesinin Özbekistan'da yürüttüğü akademik çalışmalar ile ikili işbirliklerini de içeren detaylı bir görüşme yaptı. Yoğun temaslarına devam eden Rektör Prof. Dr. Budak, Özbekistan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Taşkent Devlet Transport Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adil Abdurrahmanov'u ziyaret etti. Burada, Taşkent Devlet Transport Üniversitesi ile Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat ve Elektrik-Elektronik Bölümleri ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ile eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında ikili iş birliği protokolleri imzaladı, sürdürülen çift diploma programına yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Budak'a Özbekistan Cumhurbaşkanlığı'nın tensipleriyle, Taşkent Devlet Transport Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı tevdi edildi.

"Özbekistan ile ilişkilerimizi daha da güçlendiriyoruz"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisi çerçevesinde Özbekistan'a akademik bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin önde gelen bir araştırma üniversitesi olarak potansiyelimizi gönül coğrafyamız başta olmak üzere kardeş ülkelerimizle paylaşıyoruz. Yeni dönemde öncelikli hale getirdiğimiz uluslararasılaşma stratejisi istikametinde Türk Dünyası ile yakın ilişkilerimiz bulunuyor. Bu ilişkilerimizi daha da güçlendiriyor ve genişletiyoruz. Bu çerçevede Özbekistan'a akademik bir ziyaret yaparak önemli bir adım daha atıyoruz. İki kardeş ülke arasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in önderliğinde geliştirilen ilişkilere Ege Üniversitesi olarak güçlü bir şekilde katkı sunmak istiyoruz" diye konuştu.

"İki ülke arasında yeni bilim ve gönül köprüleri inşa ediyoruz"

Konuşmasının devamında Budak, "Programımıza, Özbekistan Cumhuriyeti Yükseköğretim, Bilim ve İnovasyon Bakanı Birinci Yardımcısı Komiljon Karimov'u ve Kültür Bakanı Nazarbekov Ozodbek Akhmadovich'i ziyaret ederek başladık. Üniversitemizin farklı disiplinlerinden güçlü bir ekiple sürdürdüğümüz temaslarımızı yeni iş birlikleri ile taçlandırdık. Bu iş birliklerimizin iki ülke arasında kültürel etkileşimi artırarak geleceğe yönelik kurduğumuz kardeşlik köprüsünü güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Taşkent Büyükelçimiz Olgan Bekar'ı da makamında ziyaret ederek, Özbekistan'da yürüttüğümüz akademik çalışmalarımızı içeren detaylı bir görüşme yaptık. Özbekistan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Taşkent Devlet Transport Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adil Abdurrahmanov'u ziyaret ederek önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı'nın tensipleriyle, Taşkent Devlet Transport Üniversitesi tarafından şahsıma Fahri Doktora unvanı tevdi edilmesi beni ziyadesiyle onurlandırdı. Özbekistan'a özgü coşkulu karşılama töreni, ziyaretimizi daha da anlamlı kıldı. Özbekistan temaslarımız dahilinde imzaladığımız akademik iş birliği protokolüyle iki ülke arasında yeni bilim ve gönül köprüleri inşa ediyoruz. Türk Dünyası ile var olan kültürel bağlarımızın ortak akademik ve bilimsel çalışmalar ile daha da derinleşeceğine inanıyorum. Türkiye Yüzyılı'nda, Türk Dünyası ile iş birliği içerisinde uluslararasılaşma hamlemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Heyet, Özbekistan-Türkiye Sağlık Forumu ve Fuarı'na katılacak

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın riyasetindeki heyet Taşkent programının ardından Semerkant'ta düzenlenecek olan Özbekistan-Türkiye Sağlık Forumu'na katılacak. Heyet burada da akademik kurumlar başta olmak üzere farklı kurumları ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulunacak. - İZMİR