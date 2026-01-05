Evliya Çelebi Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi

Efeler Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen geleneksel sabah namazı buluşması Evliya Çelebi Camii'nde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Programa çok sayıda vatandaş katıldı. Sabah namazı buluşması, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından sabah namazı eda edilirken, tesbihat, sohbet ve yapılan dualarla program manevi bir atmosferde devam etti. Program sonunda katılımcılara ikramda bulunuldu. Efeler Müftülüğü yetkilileri, özellikle gençlerin yoğun katılımından duyulan memnuniyeti dile getirirken, programın birlik, beraberlik ve manevi dayanışmayı güçlendirdiğine dikkat çekti. Sabah Namazı Buluşması'nın hazırlanmasında emeği geçen Efeler Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri, gençlik ekibi, cami görevlileri ve hayırseverlere teşekkür edildi. - AYDIN