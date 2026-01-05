Haberler

Evliya Çelebi Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi

Evliya Çelebi Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Efeler Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen geleneksel sabah namazı buluşması, geniş katılımla Evliya Çelebi Camii'nde yapıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve katılımcılara ikramda bulunuldu.

Efeler Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen geleneksel sabah namazı buluşması Evliya Çelebi Camii'nde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Programa çok sayıda vatandaş katıldı. Sabah namazı buluşması, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından sabah namazı eda edilirken, tesbihat, sohbet ve yapılan dualarla program manevi bir atmosferde devam etti. Program sonunda katılımcılara ikramda bulunuldu. Efeler Müftülüğü yetkilileri, özellikle gençlerin yoğun katılımından duyulan memnuniyeti dile getirirken, programın birlik, beraberlik ve manevi dayanışmayı güçlendirdiğine dikkat çekti. Sabah Namazı Buluşması'nın hazırlanmasında emeği geçen Efeler Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri, gençlik ekibi, cami görevlileri ve hayırseverlere teşekkür edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın takımı maça çıkamadı! İşte nedeni

Dün gördüğü manzara canını çok sıktı
ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş

Hepsini Maduro çağırmış! Ölenler arasında o ülkenin askerleri var
Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Acun Ilıcalı'nın takımı maça çıkamadı! İşte nedeni

Dün gördüğü manzara canını çok sıktı
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Tüm ödemelere zam geldi! 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı

Memur zammı sonrası tüm ödemeler arttı! İşte değişen kalemler