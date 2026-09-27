Haberler

Efeler'de AYSEM kurs kayıtları öğrenci ve velilerin yoğun ilgisiyle tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Efeler'de AYSEM kurs kayıtları öğrenci ve velilerin yoğun ilgisiyle tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki AYSEM kapsamında Efeler'de düzenlenecek kursların kayıtları, öğrenci ve velilerin yoğun katılımıyla tamamlandı. Kayıtlar Efeler Anadolu Lisesi'nde yapıldı; görsel sanatlar, sahne sanatları, okuma ve yazarlık eğitimleri verilecek.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Aydın Sanat Eğitim Modeli (AYSEM) kapsamında Efeler'de düzenlenecek kursların kayıtları, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımıyla tamamlandı.

Sanatla Uyum, Eğitimle Gelişim vizyonuyla yürütülen AYSEM kapsamında gerçekleştirilen kayıtlar, Efeler Anadolu Lisesinde yapıldı. Öğrenciler ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği kayıt sürecinde, öğrencilerin farklı sanat alanlarında eğitim almasına yönelik başvurular gerçekleştirildi. Kayıtların yapıldığı Efeler Anadolu Lisesindeki programa Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, AYSEM İl Koordinatörü Aytaç Onur Demirtaş ve AYSEM Efeler İlçe Koordinatörü Serkan Arslanargun da katıldı.

Eğitim yöneticileri, kayıt alanında öğrenciler ve velilerle bir araya gelerek AYSEM kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerin sanat eğitimine yönelik ilgisini yerinde gözlemleyen yöneticiler, kurslara katılacak öğrencilerle sohbet etti. AYSEM kapsamında öğrencilerin görsel sanatlar, sahne sanatları, eleştirel okuma ve yazarlık alanlarında eğitim alması planlanıyor. Kurslarda öğrencilerin sanatsal yönlerinin desteklenmesi ve farklı alanlardaki yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlanması amaçlanıyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli esas alınarak yürütülen AYSEM ile öğrencilerin eğitim hayatlarının yanı sıra sanat alanındaki ilgi ve yeteneklerinin de desteklenmesi hedefleniyor. Kursların başlamasıyla birlikte öğrenciler, belirlenen sanat ve edebiyat alanlarında eğitim almaya başlayacak. Efeler'de gerçekleştirilen kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından AYSEM kapsamındaki sanat eğitimlerinin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama

AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama
YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet soruşturması! Başsavcılık resen harekete geçti

Mustafa Erdem'e rüşvet soruşturması! Dün 'reddettim' demişti
Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı

Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' oyunu ile KKTC'de sahne aldı

Kim der 84 yaşında! Sahnedeki performansı hayran bıraktı
Fenerbahçe'de kritik gün! Olağan genel kurul toplantısı başladı

Fenerbahçe'de tarihi gün! Milyonların beklediği toplantı başladı
Ameliyattan uyanınca fark etti! Sağ kulağı yerine sol kulağına tüp takıldığını öne sürdü

Sağ kulağı ameliyat edilecekti! Uyandığında sol kulağı ağrıyordu
İsrail Gazze’deki ağır yıkımı yanlışlıkla yayınladı

Apar topar sildiler ama artık çok geçti
Edebiyat dünyasında yapay zeka depremi! Ödül yolundaki yazar diskalifiye edildi

Edebiyat dünyasında yapay zeka depremi
Sihirli Annem’in iki yıldızı hastanede buluştu! İnci Türkay’dan Gül Onat’a ziyaret

Kanserle mücadele eden usta oyuncuyu rol arkadaşı yalnız bırakmadı
Mahir Günşiray’dan Hatice Aslan açıklaması: Beni geçmişimle birlikte kabul ediyor

Ünlü oyuncudan Hatice Aslan açıklaması: Beni geçmişimle kabul ediyor