Efeler'de AYSEM kurs kayıtları öğrenci ve velilerin yoğun ilgisiyle tamamlandı

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Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Aydın Sanat Eğitim Modeli (AYSEM) kapsamında Efeler'de düzenlenecek kursların kayıtları, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımıyla tamamlandı.

Sanatla Uyum, Eğitimle Gelişim vizyonuyla yürütülen AYSEM kapsamında gerçekleştirilen kayıtlar, Efeler Anadolu Lisesinde yapıldı. Öğrenciler ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği kayıt sürecinde, öğrencilerin farklı sanat alanlarında eğitim almasına yönelik başvurular gerçekleştirildi. Kayıtların yapıldığı Efeler Anadolu Lisesindeki programa Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, AYSEM İl Koordinatörü Aytaç Onur Demirtaş ve AYSEM Efeler İlçe Koordinatörü Serkan Arslanargun da katıldı.

Eğitim yöneticileri, kayıt alanında öğrenciler ve velilerle bir araya gelerek AYSEM kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerin sanat eğitimine yönelik ilgisini yerinde gözlemleyen yöneticiler, kurslara katılacak öğrencilerle sohbet etti. AYSEM kapsamında öğrencilerin görsel sanatlar, sahne sanatları, eleştirel okuma ve yazarlık alanlarında eğitim alması planlanıyor. Kurslarda öğrencilerin sanatsal yönlerinin desteklenmesi ve farklı alanlardaki yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlanması amaçlanıyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli esas alınarak yürütülen AYSEM ile öğrencilerin eğitim hayatlarının yanı sıra sanat alanındaki ilgi ve yeteneklerinin de desteklenmesi hedefleniyor. Kursların başlamasıyla birlikte öğrenciler, belirlenen sanat ve edebiyat alanlarında eğitim almaya başlayacak. Efeler'de gerçekleştirilen kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından AYSEM kapsamındaki sanat eğitimlerinin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı