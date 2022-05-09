EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi'nden Anneler Günü'ne özel oyun

AYDIN - Efeler Belediyesi ile Efeler Kent Konseyi Kadın Meclisi, Anneler Günü'nde özel bir etkinliğe imza attı. Usta oyuncu Oya Başar, "Plastik Aşklar" adlı oyunla Efelerli tiyatroseverlerin karşısına çıktı.

Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun kaleme aldığı, Orçun Ucal'ın yönettiği, usta oyuncular Oya Başar ve Begüm Birgören'in performanslarıyla sahnede devleştiği oyun, 8 Mayıs Pazar akşamı Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu'nda Efeler halkının beğenisine sunuldu. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eşi Güneş Atay ile birlikte izlediği oyunun seyircileri arasında salona adı verilen Aydınlı oyun yazarı Hidayet Sayın da yer aldı. Başta kadınlar olmak üzere çok sayıda Efelerli tiyatroseverin izlediği, salonda boş koltuğun kalmadığı oyun büyük beğeni topladı.

Eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen, elit ama bir o kadar da alaturka Alev'le (Oya Başar) çekingen, kendini savunmaktan korkan, geleneklerden bihaber, saf Sezen'in (Begüm Birgören) yüzleşmelerini, gelgitlerini, hayatla, kendileriyle ve ortak aşklarıyla olan hesaplaşmalarını konu edinen "Plastik Aşklar" Efelerli tiyatroseverlere kahkaha dolu bir akşam yaşattı. İzleyiciler, Oya Başar ve Begüm Birgören'i alkış yağmuruna tuttu.

Oyunun sonunda Başkan Atay, Başar ve Birgören'e çiçek takdim etti. Anneler Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Atay, "Annelerin ve anne adaylarının gününü kutluyorum. Bizleri hayata hazırlayan, büyüten, yediren, içiren, yürüten, okumamızı sağlayan, hayata bağlayan annelerin bu özel gününde Türkiye'nin en iyi sanatçılarını izleme zevkine eriştik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.