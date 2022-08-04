Ednan Arslan'dan 'Kpss' Tepkisi: "Sorgulanması Gereken Şu; Bu Nasıl Yerleşik Bir Hale Geldi?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Edirne'de 9 Ağustos'ta yapacağı grup toplantısı öncesinde CHP milletvekilleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP il ve ilçe örgütü yöneticileri hazırlık toplantısı düzenledi. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili "Dün büyük bir skandal ve rezaletle karşılaştık. FETÖ vari yöntemlerle gene soruların çalındığı KPSS'de gençlerimiz mağdur ediliyor. İnceleme başlatıldığı söyleniyor. Asıl sorgulanması gereken şu; bu nasıl yerleşik bir hale geldi?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'nin tatile girmesinin ardından Anadolu'nun farklı bölgelerinde yapacağını açıkladığı grup toplantısının 2'ncisini 9 Ağustos 2022 tarihinde Edirne'de gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu'nun programı öncesi Edirne Belediye Başkan Recep Gürkan, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Merkez İlçe Başkanı Olcay Bakkalcı, Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Ednan Arslan, İstanbul Milletvekili ve PM üyesi Özgür Karabat, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu birlikte basın toplantısı yaptı.

"TEK ADAM REJİMİNİN ÜLKEYİ GETİRMİŞ OLDUĞU NOKTA YOKSULLUKTUR, YOLSUZLUKTUR"

Basın toplantısında konuşan İzmir Milletvekili Ednan Arslan, enflasyon rakamlarının açıklandığını belirterek, "İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı İstanbul enflasyonu yüzde 99'larda. ENAG'ın açıkladığı enflasyon yüzde 70'lerin üzerinde. Makyajlı TÜİK rakamları ise maalesef yüzde 70'lerde. Cumhurbaşkanımız ne demişti; 'Geçen sene ağustos ayından itibaren enflasyon düşüşe geçecek'. Ama maalesef enflasyon artmaya, hayat pahalılığı artmaya devam ediyor. Bu yıl ocak ve haziran aylarında yapılan iyileştirmelerle asgari ücretin artması da vatandaşın mutfağındaki yangını maalesef söndürememiştir. Çünkü tek adam rejiminin ülkeyi getirmiş olduğu nokta yoksulluktur, yolsuzluktur ve insanların mutfağındaki yangındır. Bizim talebimiz erken seçimdir. Milletin hakimiyeti ile bu işin bir an önce çözülür olması lazım" dedi.

"AKP'NİN NEPOTİZM UYGULAMALARI SONUNA KADAR UYGULANIYOR"

Daha dün büyük bir skandal ve rezaletle karşılaştık. FETÖ vari yöntemlerle gene soruların çalındığı KPSS'de gençlerimiz mağdur ediliyor. İnceleme başlatıldığı söyleniyor. Asıl sorgulanması gereken şu; bu nasıl yerleşik bir hale geldi? Önceden FETÖ vardı, FETÖ çalıyordu ama FETÖ'yü güya tasviye ettiler. Güya devlet kurumlarından yok ettiler ama FETÖ vari anlayışlar hala devam ediyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğinden çalan iktidar görev başındadır. Yapılan uygulamaların tamamı toplum vicdanını kanatmaktadır. Çünkü biz biliyoruz ki, AKP'nin nepotizm (akraba kayırma) uygulamaları sonuna kadar uygulanıyor. Eş, dost, yandaş, akraba var ama onlara oy veren milyonlarca yoksul hiç umurlarında değil. Doğayı talan ediyorlar. Ülkemizin kaynaklarını bir avuç yandaşa peşkeş çekiyorlar. Kur korumalı mevduatla servet transferi yapıyorlar. Bankaların karının yüzde 400 arttığı bir dönemde, ülkedeki insanların yoksullaştığı bir dönemde yaşıyoruz."

"ALGIYI BAŞKA YÖNE ÇEVİRİYOR"

Tekirdağ Milletvekili Gaytancıoğlu, 6'lı masada HDP'nin yer almadığını belirterek, şöyle konuştu:

"6'lı masada 6 tane siyasi parti var. Hepsi 5-6 defa buluştular. Ortak politikalarımızı geliştiriyoruz. Bu masanın içerisinde vatandaşı da dolaştığımızda artık o sesler de çok çok azaldı. Hiç kimse bize 'siz onlarla beraber misiniz' diye bir şey sormuyor. Değiliz. Yani 7'li masa olsaydı, 7 kişi vardı deriz. Algıyı başka yöne çeviriyor. Niye, dolar 18 buçuk lirayı gördü. Kur korumalı mevduat diye bir şey icat edildi. Daha önce 70'li yılların sonunda yapılmıştı. Türkiye Cumhuriyeti çok zorlanmıştı ve 90 milyar para buradan gitti. Ne oldu? Dolar yine 18 lira. Ne oldu algıyı yönetti mi? Yönetti. Ekonomiyi yönetemiyor. Dış politikayı yönetemiyor. Kim geliyor? Gelmekte olan geliyor. Millet İttifakı geliyor. Dolayısı ile bu algı operasyonu, biz buna girmiyoruz."

"8 BİN TON HAM YAĞ İTHALATI YAPACAKLAR"

Ayçiçeği taban fiyatının primle birlikte 18 TL olması gerektiğini belirten Gaytancıoğlu, şöyle devam etti:

"Ayiçeği fiyatı dünyada 800 dolar. 18 ile çarptığınızda, zaten rakamı buluyorsunuz. 15 lira civarında. Normalde yüzde 27 gümrük vergisi de var ama bu iktidar, gümrük vergisini sıfırladı yılbaşına kadar. Dün de bir şey öğrendim. 8 bin ton ham yağ ithalatı yapacaklar. Nereden, Rusya'dan. Gemiye binmiş geliyor. Ne zaman ithalat yapılıyor? Hasat zamanı, bizim çiftçimiz aynı anda tarlada. Bu çiftçiye yazık değil mi? Çiftçimizin sömürülmesi değil mi? Biz ithalata karşı değiliz. Ocak- Şubat-Mart ayında buyursun gelsin ama çiftçi tarladayken bu ithalatın yapılması fiyatları düşürecek. Bunu istiyorlar. Kendi çiftçimizi başka ülke çiftçileriyle rekabet ettiriyorlar. Bizim fiyat beklentimiz çok açık. Çiftçinin maliyeti, çiftçi yüzde 500 fiyat farkı ödeyerek gübre satın almış. Bu çiftçi yüzde 300 fiyat farkı ödeyerek mazot satın almış. İlaç, tohum almış, tarlasını sürmüş, sulamış. Bizim fiyat açıkladığımız rakam 16 lira net. 2 lira da prim. 50 kuruş alınan primi 2 liraya çıkarsınlar. Nasıl ki TMO buğdayda 1 lira fiyat farkı verdi aynısını ayçiçeğin de versin. Yıllardan beri ayçiçeği ve buğday arasında bir parite vardır. 2 kat, bir buğday 2 ayçiçeğine tekabül eder. Şu anda buğday Edirne'de 7 buçuk lira. Bu fiyat olursa üretici en azından yapmış olduğu maliyeti karşılamış olacak. Üretime devam edecek, ayçiçeğinde üretim 200 bin ton üretim artışı var. Bu artış devam edecek. Bizim birkaç yıl sonra ithalat gibi bir sorunumuz olmayacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek. Üreticiyi, sulu tarımı destekleyeceğiz, daha fazla üreteceğiz."

"BOZULMAYA YÜZ TUTMUŞ ÜRÜNLER GELEBİLİR"

Tahıl koridorundan da bahseden Gaytancıoğlu, "Bir de bu tahıl koridoru var. Tahıl koridorunda şu anda ayçiçekleri, mısırlar yola girdi ama bir yıllık ürünler bekliyor, orada. Onlar da büyük sıkıntı. İçinde asiti yükselmiş ayçiçekleri çıkabilir. Bozulmaya yüz tutmuş ham yağlar çıkabilir. ya da buğday, arpa, mısırda özellikle bozulmaya yüz tutmuş ürünler gelebilir. Kendi çiftçimizin ürünü taptaze. Neden kendi çiftçimiz desteklemiyoruz da diğer ülkelerin çiftçilerinden bir şey umuyoruz. Tabii tahıl koridorunun işletilmesi, başka ülkelere tahıl sevkiyatının yapılması bizim için önemli ama biz başka ülkelerden hiç beklemeyelim. Kendi çiftçimiz destekleyelim. Çiftçinin maliyetini dikkate alarak önümdeki üretimi dikkate alarak CHP'nin teklifi 16 liradır. 2 lira da bunun destekleme primi. Bunun da kısa sürede ödenmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İzmir CHP Milletvekili PM üyesi Ednan Arslan,

Edirne CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu,