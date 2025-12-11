Edirne'de Dini İhtisas Merkezi ilk mezunlarını verdi

Edirne Dini İhtisas Merkezi, 8 aylık eğitimin ardından 45 hafız kursiyeri aday din görevlisi olarak mezun ederken, merkezin Balkanlar'a yönelik hizmet vereceği belirtildi.

Edirne'de Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Halk Eğitim Merkezi Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen programda, Edirne Dini İhtisas Merkezi'nin 8 aylık eğitim sürecini tamamlayan 45 hafız kursiyer, aday din görevlisi olmaya hak kazandı. Merkezin 14 Nisan 2025'te eğitime başladığı belirtildi.

Mezuniyet programı, ilahilerin seslendirilmesi ve kursiyerlere belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi. Törene Edirne Müftüsü Ercan Aksu'nun yanı sıra kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mezunların aileleri katıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin her adımında manevi ve tarihi izlerin görüldüğünü belirterek, "Eski Cami'yi, Hasan Sezai Hazretleri'ni, Darülhadis Camisi'ni ziyaret ettiğimizde, Muradiye Camisi'nin avlusunda yatan büyük zatları gördüğümüzde bu şehrin halen güçlü bir manevi dinamik üzerinde durduğunu kalben hissediyoruz" dedi.

Sezer, Dini İhtisas Merkezi'nin Balkanlar'a da hizmet vereceğini ifade ederek, "Edirne'yi Balkanlar'ın başkenti olarak addediyoruz. Merkezin burada hizmet vermesi çok kıymetlidir. Bizim muradımız Balkanlar'a hitap etmektir. Balkanlar'dan gelecek imamlarımızın, müftülerimizin ve din görevlilerimizin burada hizmet içi eğitimle yetiştirilmesi bölgedeki Müslüman kardeşlerimize hizmet açısından çok daha hayırlı olacaktır" şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hatice Boynukalın Şenkardeşler ise din görevlilerinin mesajlarının halkın vicdanına, yaşamına ve samimiyet algısına doğrudan dokunması gerektiğini vurguladı. Boynukalın, "Önemli olan ne bildiğiniz değil, o bilgiyi halkın gözünde nasıl temsil ettiğinizdir" dedi.

Edirne Dini İhtisas Merkezi Müdürü Tevfik İşçen de ilk mezunları vermenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek kursiyerleri tebrik etti. - EDİRNE