Edirne'de Taş Ocağı Faaliyeti İçin Verilen 'Çed Gerekli Değildir' Kararına Karşı Açılan Dava… Avukat Kaçar: "Karar Bilime Aykırıdır"

Edirne’nin Keşan ilçesindeki Yeni Mahalle’de Bel-Koop konutlarına 160 metre mesafede bulunan taş ocağının faaliyetleri için verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararına karşı açılan davanın duruşması yapıldı. Avukat Bülent Kaçar, “Eksik, yanlış bilgiler içeren alelacele hazırlanmış proje tanıtım dosyasına dayalı verilen, bu projeyi ÇED’ten kaçırmaya dair kararı, bilirkişi raporuyla da sabit olduğu üzere bilime aykırıdır" dedi.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Yeni Mahalle'de Bel-Koop konutlarına 160 metre mesafede bulunan taş ocağının faaliyetleri için verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararına karşı açılan davanın duruşması yapıldı. Avukat Bülent Kaçar, "Eksik, yanlış bilgiler içeren alelacele hazırlanmış proje tanıtım dosyasına dayalı verilen, bu projeyi ÇED'ten kaçırmaya dair kararı, bilirkişi raporuyla da sabit olduğu üzere bilime aykırıdır" dedi.

Edirne Keşan'daki taş ocağı için verilen ÇED Gerekli Değildir kararına açılan davanın duruşması Edirne İdare Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya Kent Konseyi üyeleri ve mahalle halkı ile katılan avukat Bülent Kaçar, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"KEŞAN HALKI DAVASINA SONUNA KADAR SAHİP ÇIKIYOR"

"Bugün Edirne İdare Mahkemesi'nde, Keşan Bel-Koop evleri Yenimahalle taş ocağı davamızın duruşması yapıldı. Edirne Valiliği, bu hukuksuz projeye alelacele hazırlanıp sunulan ve 24 saat içinde 'ÇED gerekli değildir' kararı verilen bu yerleşim yeri içinde halk sağlığına, öğrenci güvenliğine, tarıma, ormana ve bölgeye zararlı taş ocağı faaliyetine 'ÇED gerekli değildir' kararını, verdiği için bu davayı açmıştık.

Bugün de Edirne İdare Mahkemesi, davamızın duruşmasını gerçekleştirdi ve tarafları dinleyerek önümüzdeki günlerde iptal veya ret kararını açıklayacak. Ancak görüyoruz ki eksik, yanlış bilgiler içeren alelacele hazırlanmış proje tanıtım dosyasına dayalı verilen bu Edirne Valiliğinin bu projeyi çevresel etki değerlendirilmeden, kaçırmaya dair kararı, bilirkişi raporuyla da sabit olduğu üzere bilime aykırıdır. Hukuka inanıyoruz çünkü Keşan kamuoyu bu hukuksuz projenin o zamanlar engellenmesi için çok büyük çabalar gösterdi, büyük emekler verdiler. Aradan geçen zaman içinde BOTAŞ avukatları, Çevre, Şehircilik avukatları da itiraf ettiği üzere, 'biz işimizi bitirdik, bu sahadan çekildik, dava konusuz kalmıştır' gibi afaki savunmalarla bu davamızı boşa çıkarmaya çalışsalar da Keşan halkı davasına sonuna kadar sahip çıkıyor."

"SAROS KÖRFEZİNDEKİ FSRU TESİSLERİNİN ORAYA TAŞ GÖTÜRDÜLER"

Keşan Yukarı Zaferiye Mahallesi Muhtarı Nedim İşlek, "Çıkan taşlarla beraber oradan taşınma esnasında, bizim orası okul bölgesi. Trafik oradan akıyor. 40 kilometre ileride Saros Körfezindeki FSRU tesislerinin oraya taş götürdüler. O esnada çocuklarımız da mağdur oldu. Kent Konseyi'nde arkadaşlarla buluşarak biz dava açtık. En son davamızın bu olması lazım, bunun iptal edilmesi lazım. Bu bölgemizin tekrar Keşan'a kazandırılması lazım. Çok değerli bir bölgemiz çünkü Keşan'ımız o tarafa doğru genişliyor" diye konuştu.

"ASTIM HASTALARININ ÇOK BÜYÜK ŞİKAYETİ OLDU"

Keşan Çevre Gönüllüleri Dayanışması sözcüsü Saliha Kafalı ise, "Tam da taş ocağının olduğu bölgedeyiz. Orada yaşıyoruz, hepimiz. Burası yerleşim alanı içinde kaldığı için kapatılan bir bölge fakat o dönemde 20 kişi oturuyorsa şimdi şu anki nüfusumuz 10-15 bin. Okul güzergahı, astım hastalarının çok büyük şikayeti oldu. Çocuklarımız okula gidip gelirken büyük şikayetler oldu. Dedikleri hiçbir şey gerçek değil aslında" diye konuştu.