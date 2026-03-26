Edirne'de Balkan şehitleri için F-16 ve Atak'tan saygı uçuşu

Edirne'de 26 Mart Balkan Şehitleri'ni Anma Günü kapsamında Selimiye Camii Meydanı'nda düzenlenen programda F-16 savaş uçakları, Bayraktar Akıncı TİHA ve Atak helikopterleri saygı uçuşu gerçekleştirdi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii Meydanı'nda gerçekleştirilen anma programı yoğun katılımla yapıldı. Törene Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Edirne Valisi Yunus Sezer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Orgeneral Tokel'in meydanda bulunan 57'nci Alay ve komando birliklerini selamlaması ile başladı. Komandoların yemin töreni sonrası Orgeneral Tokel ve Vali Sezer, meydanda kurulan yerli ve milli savunma sistemleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait silah ve techizatların sergilendiği alanı gezerek bilgi aldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Balkan şehitleri için dualar edilen programda, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi. Tören sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı, Bayraktar Akıncı TİHA ile T-129 Atak helikopterleri Selimiye Camii semalarında saygı uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşlar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenirken, birçok kişi o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Öte yandan, "Trakya Milli ve Yerli Sistemlerle Edirne'de Buluşuyor" etkinliği kapsamında savunma sanayisine ait yaklaşık 50 yerli ve milli sistem Selimiye Camii Meydanı'nda sergilendi. Sergi alanını gezen vatandaşlar, sistemler hakkında bilgi alarak, fotoğraf çektirdi.

"Mühendislerimizle gurur duyuyoruz"

Vali Sezer, "İnşallah yeni Türkiye Yüzyılı'nda daha iyi yerlere götürecekler. Bugün 50'ye yakın yerli ve milli savunma sistemimiz sergileniyor. Bayraktar, İHA'lar, SİHA'lar, Akıncı, TİHA ve TB2'ler burada semalarımızı şenlendirdi. Aynı zamanda F-16'ların saygı uçuşu yaptığı, Atak helikopterlerimizin saygı uçuşu taptığı ve burada yerli ve milli sistemlerimizin tamamını gençlerimize gösterdiğimiz mini bir savunma fuarımız oldu. Bununla gurur duyuyoruz. Mühendislerimizle gurur duyuyoruz. Allah hepsinden razı olsun" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
