Edirne'de Avrupa Günü'ne Özel 'Birlik, Barış ve Dayanışma' Konseri - Haberler

EDİRNE (ANKA) - GÖKHAN TUZLADAN

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi ve Yunanistan Edirne Konsolosluğu iş birliğinde "Avrupa Günü Birlik, Barış ve Dayanışma Konseri" düzenlendi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Türkiye ile Yunanistan'ın yüzyıllardır ortak kültüre ve geçmişe sahip olduğunu belirterek "Bu hikayemiz sebep ne olursa olsun sonlanmadı ve yaşanmaya devam ediyor" dedi. Yunanistan Edirne Konsolosu Aris Radiopoulos da "Yunanistan ile Türkiye arasında geçmişe dayalı müzik kültürü vardır ve bu iki halk arasındaki geçmişe dayalıdır" diye konuştu.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi ve Yunanistan Edirne Konsolosluğu iş birliğinde gerçekleştirilen "Avrupa Günü Birlik, Barış ve Dayanışma Konseri", Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda yapıldı.

Yunanistan Edirne Konsolosu Aris Radiopoulos'un da destek verdiği konsere, Yunan ses sanatçısı Elsa Mouratidou ve piyano sanatçısı Athanasios Bililis, Bulgaristan'ın konsolosluk yetkilileri, Yunanistan konsolosluk yetkilileri ile çevre il ve ilçelerden gelen iş insanları, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Emre Alp ve çok sayıda davetli katıldı.

EDİRNE'DE AVRUPA GÜNÜ'NE ÖZEL KONSER

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt ile Konsolos Radiopoulos, konser öncesi düzenlenen resepsiyon ile gelen konuklara bilgi verdi. Konser hakkında açıklama yapan AB Edirne Bilgi Merkezi Koordinatörü Elif Yardımcı, konserin AB Türkiye Delegasyonu destekleriyle Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ve Edirne Yunanistan Konsolosluğu iş birliğinde Avrupa Günü'ne özel gerçekleştirildiğini belirtti.

"YUNANİSTAN İLE TÜRKİYE ARASINDA GEÇMİŞE DAYALI MÜZİK KÜLTÜRÜ VAR"

Radiopoulos, konuşmasında pandemi nedeniyle bir araya gelemediklerini ve normalleşme adımlarıyla etkinlikler yapmaya başladıklarını kaydederek "Müzik söylenenin aksine evrensel olarak anlaşılan bir dil değildir. Sadece sesleri dinleriz. Yunanistan ile Türkiye arasında geçmişe dayalı müzik kültürü vardır ve bu iki halk arasındaki geçmişe dayalıdır" dedi.

"BU HİKAYEMİZ SEBEP NE OLURSA OLSUN SONLANMADI VE YAŞANMAYA DEVAM EDİYOR"

Ev sahibi sıfatı ile konuşan Zıpkınkurt da "birlik, barış ve dayanışma" adıyla buluşturan etkinliğin aslında yıllardır ne sınırların ne mesafelerin ne de yaşanan hiçbir politik ve siyasi hikayenin insanları birbirinden ayıramadığı, dostluğa ve kardeşliğe engel olamadığı bir tabloyu da ortaya koyduğunu kaydetti. Türkiye ile Yunanistan'ın yüzyıllardır ortak kültüre ve geçmişe sahip olduğunu belirten Zıpkınkurt, "Edirneli katılımcılarımız da bana hak verecektir ki, biz aynı değerleri paylaşan ve hikayeleri birbirinden hiçbir zaman ayrılmayan iki milletiz. Bizim anneannelerimiz, dedelerimiz birlik içinde yaşadılar. Aynı mahallelerde oturdular, komşuluk yaptılar. Aynı şarkıları söyledik, aynı yemekleri yedik. Aynı hikayeleri paylaştık, anılar biriktirdik. Bu hikayemiz sebep ne olursa olsun sonlanmadı ve yaşanmaya devam ediyor" dedi.

TÜRKÇE VE YUNANCA ŞARKILAR SÖYLENDİ

Konuşmaların ardından konsere geçildi. Sanatçı Elsa Mouratidou ve piyano sanatçısı Athanasios Bililis, Yunan ve Türk halklarının ortak şarkılarını her iki ülkenin dilinde seslendirdi.