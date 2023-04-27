Edirne Belediyesi'nin 'Kakava Hıdırellez Şenlikleri'nin Programı Belli Oldu

Edirne Belediyesi’nin organizasyonuyla her yıl 5 ve 6 Mayıs günlerinde düzenlenen ‘Kakava Hıdırellez Şenlikleri’nin programı belli oldu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Dev Kakava Ateşi yanacak, dilekler dilenecek. 5-6 Mayıs’ta gerçekleştireceğimiz şenliklere tüm halkımızı, tüm misafirlerimizi bekliyoruz” dedi.

Edirne Belediyesi'nin organizasyonuyla her yıl 5 ve 6 Mayıs günlerinde düzenlenen 'Kakava Hıdırellez Şenlikleri'nin programı belli oldu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Dev Kakava Ateşi yanacak, dilekler dilenecek. 5-6 Mayıs'ta gerçekleştireceğimiz şenliklere tüm halkımızı, tüm misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

Edirne Belediyesi'nin organizasyonuyla her yıl 5-6 Mayıs 2023 tarihlerinde kutlanan Kakava Hıdırellez Şenlikleri'nin programı belli oldu.

Şenlikler, 5 Mayıs saat 18.00'de Sarayiçi yolunda bulunan Saraçhane Stadı girişinde protokolün karşılanması ile başlayacak. Sarayiçi'nde düzenlenecek programda Çeribaşı Fikri Ocak ve Başkan Gürkan açılış konuşmalarını yapacak. Daha sonra dev Kakava ateşi, bereket, sağlık, kısmet, neşe, şans; barış ve huzur getirmesi için yakılacak. Halka pilav ikramının ardından Edirne Belediyesi Halk Oyunları Ekibi Roman Dans Gösterisi ile sahne alacak. Edirne Belediye Bandosu konseri, Mor-iz Ritim ve Halay Grubu'nun gösterisinin ardından etkinlikler Göksel Zurna ve ekibinin sahne gösterisi ile son bulacak. Program, 6 Mayıs'ta 05.00 ile 06.00 saatleri arasında Sarayiçi'nde devam edecek. Dilekler Dilek Ağacı'na bağlanacak, niyetler nehre atılacak. Buradaki program ise simit ve çay ikramının ardından son bulacak.

Baharın gelişini müjdeleyen Kakava Hıdırellez Şenlikleri'ne bir kez daha ev sahipliği yapmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Gürkan, şöyle konuştu:

"Yurtiçi ve yurtdışından her yıl binlerce kişinin katıldığı şenliklerimizde dev Kakava ateşini, baharın ateşini, yine tüm dünyaya barış, sağlık ve mutluluk getirmesi için yakacağız. Türkiye'de Kakava ateşi, sadece Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış, yiğitlerin diyarı, pehlivanların başkenti Edirne Sarayiçi'nde yanar. Baharı, Türkiye'nin en kadim şehirlerinden biri olan Edirne'de karşılamak isteyen; bu heyecana ortak olmak isteyen herkesi medeniyetler şehri Edirne'ye davet ediyorum."